Программу «Земский учитель» начнут реализовывать в Приангарье с 2020 года

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 января 2020 года запустят программу «Земский учитель», которая призвана поддержать специалистов, переезжающих работать в сельские населенные пункты.

Каждый такой педагог получит выплату в размере 1 млн рублей. Также специалиста обеспечат жильем в населенном пункте. Как рассказала на пресс-конференции 9 декабря министр образования региона Валентина Перегудова, на первый год реализации в программу заложено 70 млн рублей. Причем, подчеркнула она, участвовать могут как молодые педагоги, выпускники профильных учреждений, так и состоявшиеся специалисты, решившие переехать в небольшие населенные пункты.

– Программа нацелена на привлечение в сельскую местность новых педагогических кадров, поэтому, к сожалению, она не затронет тех учителей, которые уже работают в поселках, – пояснила Валентина Перегудова. – В основном, конечно, наибольшая потребность – в учителях начальной школы.

Кроме того, с 2020 года будет увеличена единовременная выплата молодым педагогам. По северным территориям она составит 100 тысяч рублей, по южным – 80. В настоящее время размер этих выплат составляет 25 и 20 тысяч рублей соответственно. Эта субсидия будет выделена из регионального бюджета.

Напомним, программа «Земский учитель» была предложена к реализации по аналогии с «Земским доктором». Минимальный срок контракта для участия в программе – пять лет.