Пять детских садов и школ после паводка в Иркутской области решено не восстанавливать

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 сентября начали работу 21 из 32 затопленных детских садов и школ в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в пяти муниципальных образованиях Иркутской области (Тулун, Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский районы) были затоплены 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных организаций.

Ряд школ и детских садов восстанавливаться не будет. Это Евдокимовская школа и Евдокимовский детский сад Тулунского района, детский сад № 9 поселка Октябрьский, средняя школа № 20 и детский сад «Родничок» в Тулуне. До 1 октября восстановят детские сады № 12, 3 и детский сад «Теремок» Нижнеудинска, Шумскую среднюю школу Нижнеудинского района, детский сад «Лучик» Тулуна. До 1 ноября – детский сад «Аленушка» Тулуна.

Все дети из пострадавших от паводка школ и детских садов распределены по другим образовательным организациям. Для перевозки детей предназначены новые автобусы, ключи от которых сегодня вручил глава региона. Четыре автобуса переданы в Тулунский район, три – в Тулун, два – в Чунский район.