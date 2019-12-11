Пять мастерских открыто на базе Иркутского регионального колледжа педагогического образования

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в открытии мастерских на базе Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Они появились в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», всего мастерских пять.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в феврале 2019 года Иркутский региональный колледж педагогического образования принял участие в конкурсном отборе на субсидии, предназначенные для оснащения материально-технической базы учебного заведения.

Колледж успешно прошел техническую и содержательную экспертизу, выиграл конкурс и получил почти 6 миллионов, из них более 700 тысяч рублей из областного бюджета, остальные из федерального. На эти средства сегодня созданы пять специализированных мастерских по следующим специальностям: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, физическая культура и музыкальное образование.

– Новое оборудование позволит региональному колледжу более качественно обеспечить подготовку конкурентоспособных педагогических кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, – отметил глава региона.

Мастерские будут использоваться также для повышения квалификации сотрудников образовательных организаций Иркутской области, для проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандарту Ворлдскиллс Россия. Это поможет наладить электронное обучение и освоить дистанционные образовательные технологии, проводить демонстрационный экзамен, расширить программы дополнительного образования по востребованным профессиям.