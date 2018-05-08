Ресурсно-методический центр «Мужество» планируют открыть на базе Усольского гвардейского кадетского корпуса

Иркутск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе Усольского гвардейского кадетского корпуса в 2019 году запланировано создание регионального ресурсного-методического центра дополнительного образования детей военно-патриотической направленности «Мужество». Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова в ходе встречи губернатора Сергея Левченко с воспитанниками Усольского кадетского корпуса. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, глава региона встретился с ребятами победителями общекомандного зачета XV Всероссийского кадетского сбора, который прошел в Москве в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Министр напомнила, что Концепция развития кадетского образования и план мероприятий по её реализации утверждены в конце 2017 года. В настоящее время продолжается разработка программ и методических материалов для педагогов, работающих в кадетских учреждениях, в том числе и учителей-предметников, формируются программы и планы семинаров и курсов повышения квалификации работников в сфере кадетского образования.



Сергей Левченко отметил, что в регионе разработан и проходит процедуру согласования проект закона «О кадетском образовании в Иркутской области», который уже внесен на рассмотрение регионального парламента.



Кадеты, участники встречи, рассказали губернатору, что на XV Всероссийском кадетском сборе в марте команда Усольского гвардейского кадетского корпуса по итогам всех конкурсов заняла первое место в общекомандном зачете среди кадетских корпусов Российской Федерации.



Как сообщил директор кадетской школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский корпус» Андрей Солдатов, во Всероссийском кадетском сборе приняли участие 52 команды кадетских классов и кадетских школ, а также девять кадетских корпусов со всей России. От Усольского гвардейского кадетского корпуса в смотре принял участие сводный взвод из 21 кадета. Конкурсная программа состояла из спортивных, творческих и интеллектуальных дисциплин. Ребята заняли первое место в конкурсах: смотр строя и песни, встречная эстафета, бег на 100 м, метание гранаты. Абсолютный рекорд по метанию гранаты установил Дмитрий Вайс. Второе место кадеты из Приангарья завоевали в таких дисциплинах, как подтягивание и разборка-сборка учебного автомата.



– В 2018 году «Усольскому гвардейскому кадетскому корпусу» исполняется 15 лет. В вашем учебном заведении уже состоялось одиннадцать выпусков. 198 кадетов получили путёвки в «большую жизнь». Знаю, что большинство выпускников гвардейского кадетского корпуса (80%) ежегодно поступают в высшие военные учебные заведения, чтобы, окончив их, посвятить свою жизнь служению Родине и защите Отечества. Кадеты-сибиряки XXI века должны быть достойными продолжателями традиций сибирских дивизий, которые в 1941 году встали на оборону Москвы от фашистских захватчиков и победили врага, – подчеркнул Сергей Левченко.



Андрей Солдатов также рассказал главе региона, что в 2017 году выпускники кадетского корпуса поступили в военные и гражданские вузы Российской Федерации: Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, Новосибирское высшее военное командное училище, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Михайловская военная артиллерийская академия» Министерства обороны Российской Федерации, Иркутский институт Всероссийского государственного университета юстиции, Восточно-Сибирский государственный университет технологий управления (ВСГУТУ), город Улан-Удэ, Байкальский государственный университет, город Иркутск, Иркутский национальный исследовательский технический университет.



Кроме того, кадетский корпус взаимодействует с военными частями, базирующимися на территории Усольского и Иркутского районов, региональными отделениями ДОСААФ и МЧС России по Иркутской области, подразделениями МВД и СК по Усольсому району. Традиционно кадетский корпус сотрудничает с кадетскими классами не только Усольского района, но и школ №42 Братска и № 10 Иркутска, а также осуществляет персональное шефство над кадетами второго класса Тайтурской средней школы. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... валентина перегудова

иркутск

правительство иркутской области

сергей левченко Тэги: View the discussion thread.