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29.08.2018

Роспотреб: в 117 образовательных учреждениях Приангарья еще нет теплых туалетов

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - О готовности школ Приангарья к учебному году рассказала на пресс-конференции 29 августа министр образования региона Валентина Перегудова. Так, например, по данным Роспотребнадзора, в 117 образовательных учреждениях области еще нет теплых туалетов.

– В 88 школах работа по обустройству внутренних санузлов завершена или находится в финальной стадии, для 41 общеобразовательной организации этот вопрос на отчетную дату не решен, – сказала министр.

Она рассказала и о других аспектах готовности школ к учебному году. Что касается обеспеченности учебниками, например, то она составляет 98%. В дальнейшем, напомнила Валентина Перегудова, губернатор региона обещал увеличить субвенцию на эти цели.

– Горячее питание будет обеспечено в 891 школе Иркутской области на базе 1137 пищеблоков. Есть горячую пищу будут 89% всех школьников региона, остальные получат буфетную продукцию, – пояснила министр.

Лицензированные медкабинеты имеют 586 образовательных организаций, остальные работают по договорам с местными поликлиниками. Кроме того, отметила Валентина Перегудова, в Иркутской области 36 школ и 16 детсадов расположены в населенных пунктах, где отсутствует пожарная часть, сотовая и стационарная связь – остальные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

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