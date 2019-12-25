«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В канун Нового 2020 года «Ростелеком» в Иркутске в рамках совместного образовательного проекта с Пенсионным фондом России завершил очередной курс по обучению людей старшего поколения основам компьютерной грамотности «Азбука интернета». Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Ежедневно иркутские пенсионеры изучали компьютер, осваивали общение в социальных сетях, занимались поисковыми системами, создавали личные виртуальные почтовые ящики и отправляли письма по электронной почте. Также возрастные студенты учились пользоваться скайпом и сайтами органов государственной власти, включая единый портал государственных услуг.

Большинство слушателей курса от 60 до 70 лет, причем некоторые из них пришли учиться компьютерной грамотности чтобы не просто освоить компьютер и интернет, но и найти работу на удаленном доступе.

– Для пенсионеров умение свободно ориентироваться в интернет-пространстве сегодня дает много преимуществ. Это быстрый поиск нужной информации, комфортное и экономичное общение с родными и друзьями, которые живут в других городах и странах, возможность покупать товары онлайн и, не выходя из дома, получать государственные услуги в электронном виде, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

– В нашем быстроразвивающемся мире исключительно важно обладать компьютерной грамотностью. Люди старшего поколения всегда готовы получать новые знания и осваивать навыки, а самое главное – они хотят учиться, и мы всегда оказываем им в этом поддержку», – сообщила управляющий Отделением ПФР по Иркутской области, председатель Правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области Надежда Козлова.

Надежда Козлова рассказала слушателям «Азбуки интернета» о том, что на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Личный кабинет гражданина» можно подать заявление о назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты, о выборе способа доставки пенсии; получить информацию о пенсии и иных установленных гражданину выплатах; заказать справку или выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на оказание государственной социальной помощи.

Каждому слушателю курсов подарили пособие «Азбука Интернета». Учебник разработали IT-специалисты совместно с геронтологами специально для людей пожилого возраста. В него вошли новые разделы, которые помогают учащимся осваивать смартфоны и планшеты, популярные приложения для видеосвязи с мобильных устройств. Учиться онлайн и скачать учебник можно на сайте проекта «Азбука интернета».