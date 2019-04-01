РУСАЛ предоставляет братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ

Братск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ предоставляет юным братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ и обучаться на техников-механиков или электриков по целевому договору.

Быть востребованным специалистом. Что может быть перспективнее для молодого человека, который выбирает себе счастливую дорогу во взрослую жизнь. Компания РУСАЛ помогает определиться и поддерживает в начинаниях будущих студентов. Эти ребята уже летом получат средне-техническое образование, сообщает ТРК «Братск»

Оно позволит молодым специалистам работать техником-механиком или электриком. Для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом компания РУСАЛ предлагает получить одну из востребованных специальностей в городе – металлурга. Причём получить образование можно будет в Братске, обучаясь на базовой кафедре Сибирского федерального университета.

Кроме желания, для поступления в университет абитуриентам необходимо, чтобы у поступающих был достаточно высокий балл по ЕГЭ. Обучение для студентов будет полностью бесплатным и проводиться по целевому договору.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ:

– Я бы хотел обратить внимание на три ключевых момента. Получение образования именно на базовой кафедре Сибирского федерального университета оно будет для всех бесплатно. Будет целевая стипендия. Проживание, в тот период, когда ребята поедут в Красноярск. Все оплачивает компания. Переезды, связанные с обучением тоже для студентов, не составят никакой финансовой нагрузки. Второй ключевой момент — в период прохождения производственной практики, а она будет достаточно длительная студенты будут трудоустроены на завод и будут получать соответствующую заработную плату. Она будет зависеть от того разряда, на который они сами сдадут.

Третий и немаловажный момент – гарантия трудоустройства после получения высшего образования.

Получить же диплом металлурга можно за четыре года. А после, необходимо отработать на предприятии три года.

Глеб Ленковец, абитуриент:

– Если я поступаю в СФУ, в Красноярск, для меня это даст большинство перспектив. Следовательно, я смогу попасть на лучшее рабочее место и нарабатывать свой опыт. Хорошо, что мы будем получать зарплату.

РУСАЛу нужны новые качественные кадры, а абитуриентам и их родителям остается совсем немного времени определиться с образованием. Тел.: 8 (3953) 49-26-51, 49-27-37.