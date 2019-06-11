РУСАЛ провёл бесплатную «Школу английского языка» для детей шелеховских металлургов

Шелехов, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ провела бесплатные недельные курсы английского языка для детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода. Учениками «Школы английского языка» стали 47 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. Занятия проходили с 9 до 16 часов на базе ДК «Металлург». Обучение было организовано по трем группам, в зависимости от уровня владения предметом. С ребятами занимались опытные педагоги, в том числе носители английского языка. Помимо стандартных уроков, программу Школы составили занятия в игровой форме: просмотр мультфильмов на языке оригинала, творческие мастерские, ярмарка поделок, водяная битва и даже пижамная вечеринка. – Сначала дети отнеслись к происходящему с опаской: куда это родители нас отправили? Как можно целый день говорить только на английском? Но потом оценили такой способ обучения, с удовольствием ходили на занятия и делали домашнее задание. Особенно им понравились уроки с носителем языка – англичанкой Рейн. Что касается нас, родителей, то мы тоже оценили возможности, которые РУСАЛ предоставляет нашим детям. Я надеюсь, что эта школа станет для моего ребенка стимулом для дальнейшего углубленного изучения языка, – рассказала мама одного из учеников Татьяна Лютикова. Аналогичные курсы были организованы в этом году для детей сотрудников РУСАЛа в Саяногорске и Краснотурьинске. «Школа английского языка» не единственный проект, который РУСАЛ реализует для детей своих работников. 3 июня на базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» открылся загородный детский лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ». Лагерь будет работать в течение всего лета, и за четыре сезона там отдохнут 576 детей сотрудников предприятий из всех городов присутствия компании, в том числе из Шелехова, Иркутска и Братска. Все затраты, связанные с пребыванием детей в лагере, берет на себя компания РУСАЛ. – Главная задача подобных проектов – дать детям возможность проявить свои творческие способности, рассказать о компании, где трудятся их родители, сформировать позитивное к ней отношение. Если в будущем они захотят связать свою жизнь с профессией металлурга, у нас есть и другие программы, адресованные старшим школьникам. Это, например, «РУСАЛ-класс» – курсы по подготовке к поступлению в ИРНИТУ, а также обучающие мастер-классы и экскурсии на завод, – рассказал директор по персоналу Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Сергей Шишкин. По сообщению ИркАЗа ОК РУСАЛ ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ирказ

русал

шелехов Тэги: View the discussion thread.