С 15 сентября начнется набор учеников на иркутскую Детскую железную дорогу

Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская детская железная дорога с 15 сентября 2019 года начинает прием документов на обучение учащихся 6-10 классов общеобразовательных учебных заведений.

Кроме возрастных ограничений, дополнительных требований к желающим осваивать железнодорожные профессии не предъявляется, сообщает пресс-служба ВСЖД. Количество свободных мест в этом году превышает 200. К занятиям юные железнодорожники приступят с 1 октября.

В первые два года ребятам предстоит изучать «Общий курс железных дорог», затем у воспитанников ДЖД есть возможность освоить две дополнительные программы – дежурный по станции и машинист тепловоза. По этим направлениям обучение может составлять от двух до пяти лет. Помимо теоретического модуля в летний период дети проходят практику, во время которой они самостоятельно под руководством инструкторов организуют процесс движения поездов и перевозки пассажиров. На период практики юным железнодорожникам выдается форма и обеспечивается полная дневная занятость.

Теоретические занятия проходят один раз в неделю по два часа, кроме того два часа в неделю выделяется на досугово-творческую деятельность. Это несколько дополнительных кружков и студий. Так, обучающиеся могут посещать кружок моделирования, вокально-театральную студию, участвовать в выездных мероприятиях по стране.

Воспитанники Детской железной дороги ежегодно участвуют в профильных сменах «Страна железных дорог» в международном центре «Артек» и детском центре «Океан», собираются на Всероссийском слете юных железнодорожников, форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и многих других.

Также на базе Детской железной дороги работает «Кванториум РЖД». Его программы направлены на формирование навыков работы с современным высокотехнологичным оборудованием, работу с радиоэлектронными конструкторами, развитие технических способностей, навыков дизайн – мышления и проектирования. Запись в технопарк откроется с 1 сентября. План набора – чуть больше 100 человек.

Дополнительную информацию о наборе на Детскую железную дорогу можно получить по телефонам 8 (3952) 64-12-53 и 64-12-51, а также в социальных сетях учреждения.