С декабря 2019 года студентам, магистрантам и аспирантам ИРНИТУ повысили стипендию

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет ИРНИТУ принял решение об увеличении размера стипендии студентам, магистрантам и аспирантам вуза. Повышенные выплаты они будут получать весь 2020 год, начиная с декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба университета, изменения коснутся студентов высшего и среднего образования. В частности, для студентов вуза, включая первокурсников, государственная академическая стипендия увеличится на 7%, а социальная – на 8%. Например, рейтинговая повысится на 4% и составит 11 тысяч 160 рублей.

Выплата для первокурсников-победителей Всероссийских олимпиад составит 24 тысячи рублей вместо ранее начисляемых 9 тысяч рублей.

Для студентов факультета СПО академическая и социальная стипендии вырастут на 8%. Заместитель начальника управления по дополнительному образованию и социальной работе ИРНИТУ Евгений Гурков отметил, что аналогичное повышение применят к выплатам аспирантам, которые готовят диссертации по приоритетным направлениям науки. Молодым ученым ежемесячно будут выплачивать по 16 тысяч 560 рублей.

Кроме того, Евгений Гурков сообщил, что руководством вуза принято решение материально поддержать еще раз студентов, семьи которых попали в зону затопления минувшим летом в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах. Таких обучающихся в ИРНИТУ более 300 человек. На поддержку будет направлено свыше 5 млн рублей. Также до конца года материальную помощь получат политеховцы, относящиеся к категории «сироты и оставшиеся без попечения родителей.