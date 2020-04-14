Самым популярным запросом на сервисе «Образовательный консьерж» стало дистанционное обучение

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» проанализировала статистику обращений клиентов по накопительному страхованию к сервису «Образовательный консьерж». Выяснилось, что с начала 2020 года количество обращений по подбору досуга и образованию для детей увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка. При этом самым популярным запросом стало дистанционное обучение. Сервис «Образовательный консьерж» включен в детские программы накопительного страхования жизни «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Образовательный консультант может, в частности, подобрать для детей медицинское учреждение, педагога и репетитора, психолога и логопеда, а также предоставит информацию о школах и университетах. В первом квартале 2020 года эти программы оформило более 10 тыс. клиентов Сбербанка. С начала года около 20% от всех обращений к сервису было связано с подбором образовательных учреждений (вузы, колледжи, детские сады), 15% – с поиском кружков дополнительного образования, спортивных секций и репетиторов. При этом спрос на дистанционное обучение вырос в три раза – на эту категорию пришлось около 35% обращений. Чаще всего к «Образовательному консьержу» обращаются жители Москвы и Санкт-Петербурга (44% от общего количества обращений). Также сервисом активно пользуются клиенты из Сочи, Читы, Омска и Сыктывкара. Помимо традиционных запросов к сервису – подбора учебных заведений и учреждений дополнительного образования, – в 2020 году родители активно подбирали для своих детей онлайн-школы, курсы, дистанционные спортивные занятия, а также культурные и развлекательные онлайн-программы. Так, для семилетнего мальчика из Москвы образовательный консультант подобрал курсы фотошопа, а для восьмилетней девочки из Читы – онлайн-курсы по шахматам. Маме двухлетней девочки из Челябинска консультант помог в поиске курсов по пальчиковой гимнастике. Также родители активно интересуются программами онлайн-спектаклей. – В 2018 году мы включили в программы накопительного страхования жизни сервис «Образовательный консьерж», чтобы дать возможность родителям решить вопросы, связанные с обучением и развитием детей. Сегодня наши дети учатся и развиваются не выходя из дома, а их родители активно спрашивают консультантов о возможностях дистанционного обучения. Уже больше трети от всех обращений приходится на подбор онлайн-курсов и лекций. Мы заботимся о наших клиентах и стараемся сделать для них комфортной самоизоляцию. Совсем недавно мы предложили владельцам программы «Билет в будущее» бесплатное онлайн-тестирование для детей по определению их профориентации. Тестирование позволит выявить таланты детей и определить области, в которых они будут лучше всего развиваться, – говорит исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова. «Билет в будущее» и «Детский образовательный план» – программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. На весь период действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы. При этом в случае наступления неблагоприятных событий в жизни клиента страховая компания продолжит формировать накопления. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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