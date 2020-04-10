Сбербанк и Okko запускают образовательный проект «Все про все»

Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и мультимедийный сервис Okko в рамках бесплатной медиатеки «Когда мы дома» представляют коллекцию научных роликов «Все про все».

В подборку войдут лучшие научные передачи, рассказывающие простым языком о сложных явлениях, сообщает пресс-служба банка. Видео понравятся пользователям всех возрастов и любого уровня научной подготовки.

Коллекция «Все про все» доступна бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv. Подборка будет регулярно пополняться.

Первым в мультимедийном сервисе будет представлен цикл видео Балтийского федерального университета имени И. Канта «Наука за минуту». Серия расскажет об актуальных научных теориях и исследованиях из области физики, биологии и кибернетики. Лекции позволят узнать больше о машинном обучении, квантовых компьютерах, стволовых клетках, четвертой промышленной революции и многом другом.

Подборка «Все про все» входит в бесплатную медиатеку Сбербанка и Okko «Когда мы дома». В новом проекте также представлены спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство онлайн», прямые трансляции концертов рок- и поп-звезд «Шоу ON!», онлайн-тренировки от атлетов и актеров #ФитнесПротивВируса, коллекции для маленьких зрителей «Лучшее – детям» и «Сказки на ночь», кулинарная подборка «Готовим дома» и фильмы о путешествиях «Весь мир дома».