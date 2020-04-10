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Образование
12.04.2020

Сбербанк и Okko запускают образовательный проект «Все про все»

Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и мультимедийный сервис Okko в рамках бесплатной медиатеки «Когда мы дома» представляют коллекцию научных роликов «Все про все».

В подборку войдут лучшие научные передачи, рассказывающие простым языком о сложных явлениях, сообщает пресс-служба банка. Видео понравятся пользователям всех возрастов и любого уровня научной подготовки.

Коллекция «Все про все» доступна бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv. Подборка будет регулярно пополняться.

Первым в мультимедийном сервисе будет представлен цикл видео Балтийского федерального университета имени И. Канта «Наука за минуту». Серия расскажет об актуальных научных теориях и исследованиях из области физики, биологии и кибернетики. Лекции позволят узнать больше о машинном обучении, квантовых компьютерах, стволовых клетках, четвертой промышленной революции и многом другом.

Подборка «Все про все» входит в бесплатную медиатеку Сбербанка и Okko «Когда мы дома». В новом проекте также представлены спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство онлайн», прямые трансляции концертов рок- и поп-звезд «Шоу ON!», онлайн-тренировки от атлетов и актеров #ФитнесПротивВируса, коллекции для маленьких зрителей «Лучшее – детям» и «Сказки на ночь», кулинарная подборка «Готовим дома» и фильмы о путешествиях «Весь мир дома».

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Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и мультимедийный сервис Okko в рамках бесплатной медиатеки «Когда мы дома» представляют коллекцию научных роликов «Все про все».
Дистанционное обучение в Иркутской области продлится до 30 апреля10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство просвещения Российской Федерации информировало о возможности при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести на следующий год часть учебных программ. Это необходимо только при отсутствии возможности организовать удаленное обучение с применением дистанционных технологий, включая распространение учебных заданий на бумажных и флэш-носителях, рассказала и.о. министра образования Елена Апанович.
В Иркутской области вопрос о досрочном окончании учебного года решат после 20 апреля10.04.2020
-20-
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Школы Иркутской области до 30 апреля продолжат работать в режиме дистанционного обучения. Вопрос об организации учебного процесса в мае будет решаться после 20 апреля совместно с муниципалитетами. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
В ИГУ 12 апреля пройдет День открытых дверей онлайн10.04.2020
-12-
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Сбербанк поддержал всероссийский школьный конкурс «Большая перемена»09.04.2020
Москва, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Открыта регистрация на всероссийский конкурс школьников «Большая перемена». Победителям будет оплачено обучение в ведущих вузах России, школьники средних классов получат денежные призы, которые можно использовать для обучения, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В ИГУ отложили конференцию по выборам ректора09.04.2020
2020-04-09-04-54-19
Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конференция работников и студентов ИГУ по выборам ректора вуза откладывается в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой во избежание распространения новой коронавирусной инфекции.
Электронные дневники, уроки по Скайпу и онлайн-курсы: школы Иркутской области перешли на «удаленку»08.04.2020
2020-04-08-09-23-42
Иркутская область, 08.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 6 апреля школы Иркутской области перешли на удаленное обучение в связи с пандемией коронавируса. Все ученики с 1 по 11 классы теперь самостоятельно занимаются дома. Телеинформ обратился в министерство образования Приангарья чтобы узнать, как в образовательных учреждениях организовано дистанционное обучение.
Проект закона о стипендиях для студентов средних образовательных учреждений рекомендован для принятия на сессии ЗС Приангарья08.04.2020
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект закона, предусматривающий выплату дополнительных стипендий из областного бюджета для студентов учреждений среднего профессионального образования медицинского и педагогического профилей, рекомендован для принятия в первом чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области.
Почему травят учителей: в Иркутске обсудили тему буллинга педагогов08.04.2020
2020-04-08-08-54-09
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проблему травли школьных учителей обсудило педагогическое сообщество Иркутской области в рамках круглого стола 27 марта. Тема эта во многом замалчивается – далеко не все педагоги, подвергшиеся буллингу со стороны учеников или их родителей, готовы об этом говорить. Однако начало решению этой проблемы положено.
Школьников Иркутской области приглашают в «Космическую мастерскую»08.04.2020
2020-04-08-04-02-41
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС и Государственная Третьяковская галерея запускают новую конкурсно-образовательную программу для детей в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники со всей страны смогут в режиме онлайн учиться у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создать с ним совместное произведение, которое будет представлено осенью в Третьяковке, сообщает пресс-служба компании.
МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ08.04.2020
Москва, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил специализированные онлайн-курсы по подготовке к единым госэкзаменам на собственной образовательной платформе.
Ректор ИрГУПС: дистанционное обучение в сегодняшней ситуации – это возможность ускоренной цифровизации образовательного процесса07.04.2020
2020-04-07-04-18-46
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дистанционное обучение в сегодняшней ситуации – это возможность ускоренной трансформации образовательного процесса и административного управления. Такого мнения придерживается ректор ИрГУПС Сергей Каргапольцев, сообщает пресс-служба вуза.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 6 апреля 2020 года06.04.2020
edu060420
В Приангарье завершён прием заявок на конкурс «Лучший школьный музей» Великой Отечественной войны»06.04.2020
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершен прием заявок для участия в региональном этапе конкурса на «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Заявки отправили 16 школ Приангарья.
Иркутские психологи – о том, как наладить образовательный процесс в условиях самоизоляции06.04.2020
2020-04-06-07-26-08
Иркутская область, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Школы Иркутской области с 6 апреля перешли на дистанционное обучение детей. Формат и для учителей, и для учеников, и для родителей новый и непривычный. Роль последних в образовательном процессе увеличивается в разы. Как наиболее безболезненно «влиться» в новый режим с минимальным ущербом для себя и своих детей, рассказали психологи образовательного комплекса «Точка будущего».
Восьмиклассник из Братска стал чемпионом Иркутской области по чтению вслух06.04.2020
Братск, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский старшеклассник Кирилл Шестаков победил в финале чемпионата Иркутской области по чтению вслух среди старшеклассников. Финальные туры соревнований «Страница 20» собрали 3 и 4 апреля 50 лучших чтецов региона в онлайн-формате.
Очный этап X научной конференции школьников «Человек и космос» перенесен на 2 октября06.04.2020
2020-04-06-03-37-10
Иркутск, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Институт солнечно-земной физики СО РАН – организатор научной конференции школьников «Человек и космос» – принял решение перенести очный этап мероприятия на 2 октября. Как рассказал председатель оргкомитета конференции, научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Челпанов, решение перенести X юбилейную конференцию принято в связи с эпидемической обстановкой в регионе и ограничениями, наложенными на массовые мероприятия с участием школьников. В связи с переносом сроков проведения очного этапа конференции прием заявок на участие также продлен – до 15 сентября.
В Братске опробовали дистанционные уроки06.04.2020
2020-04-05-12-11-22
Братск, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске в преддверии первой учебной неделе обучения в дистанционном режиме провели пробные уроки. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.
Иркутские школьники будут учиться дистанционно до 30 апреля04.04.2020
Иркутск, 4.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 6 по 30 апреля школьники Иркутска будут обучаться с использованием дистанционных технологий. Такое распоряжение подписала исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.
На дистанционное обучение с 6 апреля перейдут все школы, вузы и ссузы Приангарья03.04.2020
-6-
Иркутская область, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжение о переходе образовательных учреждений Иркутской области на дистанционное обучение с 6 по 30 апреля подписали 3 апреля в региональном министерстве образования.
Школьники Приангарья, находящиеся в обсерваторах и на самоизоляции, будут учиться дистанционно03.04.2020
2020-04-03-05-27-05
Иркутская область, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному Минобразования организовать все условия для дистанционного обучения школьников, находящихся в обсерваторах и на самоизоляции в местах их нахождения.
ИГУ сообщил о переносе сроков вступительных экзаменов в вузы01.04.2020
2020-04-01-07-08-56
Иркутск, 1.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сроки вступительных испытаний будут сдвинуты. Об этом 31 марта заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, вступительные экзамены будут отложены на срок от двух недель из-за переноса сроков сдачи школьниками ЕГЭ, сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета.
В детских садах Иркутской области работают 242 дежурные группы31.03.2020
-242-
Иркутская область, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Дошкольные образовательные организации Иркутской области закрыты на карантин. Исключение составляют 203 детских сада в 15 муниципальных образованиях региона, где функционируют 242 дежурные группы.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 30 марта 2020 года30.03.2020
edu300320
ИСЗФ СО РАН открывает магистратуру по направлению «физика»30.03.2020
Иркутск, 30.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Институт солнечно-земной физики СО РАН открывает магистратуру по направлению «физика» с профилем «физика солнечно-земных связей». Планируется, что набор на обучение в магистратуре института начнется 1 сентября 2020 года.
Дистанционный режим обучения в ИГУ продлили до конца учебного года30.03.2020
Иркутск, 30.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете продлен дистанционный формат обучения до конца 2019-2020 учебного года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
В Иркутском районе ведется строительство двух школ на 725 мест30.03.2020
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Иркутский район, 30.03.20 (ИА «Телеинформ»), – Школу в поселке Хомутово необходимо сдать в эксплуатацию в июне. Такое поручение дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
СМИ: в Байкальском госуниверситете сменилось временное руководство28.03.2020
Иркутск, 28.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющим обязанности ректора БГУ 24 марта назначена завкафедрой налогов и таможенного дела, кандидат экономических наук, профессор Анна Киреенко. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на сотрудников вуза и приказ министерства науки и высшей школы РФ.
Рособрнадзор на две недели отложил проведение ЕГЭ28.03.2020
Москва, 28.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня, сообщается на сайте Рособрнадзора.
У школьников Иркутской области каникулы продлены до 6 апреля27.03.2020
-6-
Иркутская область, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Каникулы в школах Иркутской области продлены до 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.
Муниципалитетам Приангарья рекомендовано проанализировать потребность открытия дежурных групп в детсадах в дни нерабочей недели27.03.2020
Иркутская область, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитетам Иркутской области рекомендовано проанализировать потребность открытия дежурных групп в детсадах в дни нерабочей недели
Сбербанк впервые открыл доступ к своей Виртуальной школе27.03.2020
Москва, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно.
Вузы России уходят на каникулы27.03.2020
Москва, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - С 28 марта 2020 года все вузы России уходят на каникулы. Приказ об этом размещен на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 26 марта 2020 года.
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