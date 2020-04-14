Сбербанк открывает бесплатный онлайн-доступ к школе дизайна

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк открывает возможность бесплатно пройти курсы новой школы дизайна Сбербанка – DesignersClub. Для всех желающих в публичном доступе размещена первая программа «Знакомство с форсайтом».

Курс знакомит с методологией сценарного моделирования, которая позволяет более гибко реагировать на изменения и вызовы, стоящие перед организациями сегодня, сообщает пресс-служба банка.

Курс состоит из видеороликов на английском языке с русскими субтитрами и подготовлен в партнерстве с мировыми экспертами по форсайту (искусство и наука стратегического мышления о будущем).

Этот курс будет интересен широкой аудитории – от собственников бизнеса до специалистов государственных структур, которые сегодня столкнулись с повышенной неопределенностью и необходимостью быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.

Школа дизайна Сбербанка была запущена в конце 2019 года для развития уровня грамотности сотрудников банка и экосистемы в области дизайна продуктов и технологий. Миссия школы заключается в развитии дизайн-грамотности и встраивания этого понятия в корпоративную культуру, а также в предоставлении возможности талантливым дизайнерам получать передовые знания у ведущих мировых и российских экспертов.

– Как известно, в любом кризисе можно найти и новые возможности. Вынужденная самоизоляция у многих людей привела к тому, что у них появилось чуть больше времени на собственное развитие. Мы открыли бесплатный доступ к обучающим материалам Сбербанка, а также быстро создали новые курсы, актуальные особенно сейчас. Они учат, как работать в удаленном режиме, как управлять стрессом, как планировать новые проекты в условиях полной неопределенности. Сейчас хорошее время для формирования новых привычек – например, привычки заниматься своим развитием постоянно, используя лучшие возможности, – говорит старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина.

В марте 2020 года Сбербанк впервые открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех желающих и продолжает предоставлять онлайн-доступ к обучающим курсам по актуальным на сегодняшний момент направлениям – удаленной работе, профессиональной и личной эффективности, – помогая более гибко реагировать на вызовы времени.

Виртуальная школа – платформа для дистанционного обучения и развития сотрудников группы Сбербанк, предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Сбербанка.