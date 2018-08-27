Сергей Брилка обсудил развитие системы образования с педагогами Тулуна

Тулун, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка 28 августа поучаствовал в педагогических конференциях Тулуна и района в ходе рабочего визита в рамках парламентского контроля. Спикер областного парламента поздравил педагогов с началом нового учебного года.

– Учителя – главные люди на Земле, потому что вы несете просвещение, культуру, патриотизм нашим детям, – подчеркнул Сергей Брилка. – Мир сегодня меняется, набирает обороты цифровая экономика, и чтобы наша страна преуспела в этом, сегодняшние дети должны получать глубокие, качественные знания. Дети в глубинке талантливые и целеустремленные, мы должны максимально поддерживать их, создавать все условия.

Сергей Брилка рассказал, что по решению Законодательного собрания региона в течение последних трех лет ежегодно выделяется не менее 1 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт объектов образования, не менее 1 млрд на объекты здравоохранения, существенно выросло финансирование развития физической культуры и спорта.

Председатель Законодательного собрания также отметил, что в первом чтении принят проект закона о выплате дополнительных стипендий из областного бюджета студентам-целевикам, которые учатся на педагогов и готовы работать в муниципальных образованиях Иркутской области, сообщает пресс-служба ЗС.

Сергей Брилка, обращаясь к представителям муниципальных органов власти, рекомендовал изменить подход к формированию заявок на капитальный ремонт образовательных учреждений, и включать в них все необходимые мероприятия, в том числе закупку технологического оборудования для классов и пищеблоков.

– Мы большое внимание уделяем вопросу обеспечения детей питанием в школе. Коренным образом изменен подход к нему, он направлен на то, чтобы наши дети росли здоровыми, поэтому такие мероприятия, как переоборудование пищеблоков, должны быть профинансированы, – подчеркнул спикер.

Также он вручил благодарности Законодательного собрания педагогам.

Мэр Тулуна Юрий Карих, выступая на конференции, рассказал о том, какие работы ведутся в образовательных учреждениях и о планах на предстоящие годы. Он также поблагодарил Законодательное Собрание за поддержку проекта «Народные инициативы», который помогает решать многие проблемы в муниципалитетах. Так в Тулуне решено консолидированно направить средства проекта на замену игрового оборудования в детских садах. В этом году город получил 11 млн рублей по «Народным инициативам», из них 8,8 млн направлено на эти цели.