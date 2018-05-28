Сергей Брилка предложил повышать престиж высшей школы и профессионального образования в Приангарье

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Важность повышения престижа высшей школы и профессионального образования в Приангарье отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка в связи с началом выпускных испытаний для 11-тиклассников. Об этом сообщает пресс-служба ЗС. – Статистика неумолимо фиксирует отток молодежи из региона. И самые значительные потери – в возрастной группе 16-19 лет. Это как раз выпускники школ, которые, получив аттестат, едут учиться в другие регионы, – подчеркнул Сергей Брилка. По данным Иркутскстата, за последние 12 лет число юношей и девушек 16-19 лет в регионе уменьшилось на 49%, лиц в возрасте 20-24 года – на 39%. Одна из основных причин тому – именно миграция молодежи. – Каждый пятый выбывший молодой человек, только-только окончивший школу, причиной отъезда указывает получение высшего образования в другом регионе, – акцентировал Сергей Брилка. Спикер добавил, что хотя в Иркутскую область приезжают ради получения образования и в поисках работы жители других регионов, общий показатель межрегиональной миграции молодежи в возрасте от 16 до 29 лет – не в пользу Приангарья: число выбывших на 5% превышает число прибывших. При этом снижается и количество студентов – в 2017 году число обучающихся в вузах региона снизилось по сравнению с 2010 годом почти на 40% – со 111 до 68 тысяч человек. Схожая ситуация и в системе среднего профессионального образования, направленного на подготовку практико-ориентированных специалистов. Так, выражена тенденция снижения числа студентов, обучающихся рабочей профессии. По сравнению с 2010 годом в 2017 году численность студентов сократилась в 1,8 раза, прием – в 3,3 раза, выпуск квалифицированных рабочих, служащих – в 3,6 раза. – Сегодня в области работает 1140 школ, которые посещают 289 тысяч детей. При этом по сравнению с 2010 годом обучающихся стало больше – на 18,3 тысяч человек или на 6,8%, – привел цифры статистики Сергей Брилка. – Через несколько лет вместе с родителями эти школьники будут принимать решение – где получать дальнейшее образование? В связи с этим сегодня развитие высшей школы и профессионального образования в Приангарье – это важнейший системообразующий фактор для поддержания демографического баланса в регионе. Спикер также отметил важность региональных мер поддержки для стимулирования молодежи получать высшее образование и в последующем работать в Иркутской области. Сергей Брилка напомнил, что по инициативе депутатов Законодательного собрания региона был принят закон, согласно которому студенты-медики, обучающиеся по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия», смогут претендовать на получение повышенной стипендии за счет регионального бюджета. Так студентам, имеющим высокие баллы по ЕГЭ по профильным предметам или являющимся победителями олимпиад, будет выплачиваться стипендия в размере пять тысяч рублей ежемесячно. Для студентов, поступивших на учебу по целевому направлению, стипендия из областного бюджета составит три тысячи рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки студенты смогут с 1 сентября 2018 года. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции по итогам рассмотрения вопроса рекомендовала продолжать на постоянной основе проводить мероприятия по пресечению незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов на рыбохозяйственных водоемах Иркутской области, в местах хранения, переработки, реализации, на маршрутах транспортировки. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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