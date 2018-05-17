|Образование
|18.05.2018
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Сергей Брилка проверил ход работ по реконструкции детского сада в Усолье
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Усолье-Сибирское, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках визита в Усолье-Сибирское проинспектировал ход работ по реконструкции здания детского сада №28.
Напомним, решение о восстановлении здания было принято в марте 2018 года по итогам рабочей поездки Сергея Брилки в Усолье. Тогда была поставлена задача включить финансирование ремонта детского образовательного учреждения в ближайшую корректировку областного бюджета, чтобы начать работы уже в этом году. Соответствующее решение было принято и, как рассказал мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, средства уже поступили на счета муниципального образования.
Также было проведено внеочередное заседание Думы муниципального образования, решение которой станет основанием для начала процедуры проведения торгов на определение подрядчика. Мэр уточнил, что учитывая большой объем работы, рассматривается возможность разбить лот на несколько аукционов, чтобы привлечь одновременно нескольких подрядчиков.
Как сообщает пресс-служба ЗС, на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение Госэкспертизы, в конце марта получено положительное заключение экологической экспертизы. Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 104 млн рублей.
Планируется, что принять детей дошкольное учреждение сможет уже в начале следующего года.
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