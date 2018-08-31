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02.09.2018

Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний

Иркутск, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - 1 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний. Глава региона принял участие в торжественном мероприятии «Здравствуй, университет». Линейка прошла на площади возле памятника Александру Третьему в областном центре.

- В этом году мы впервые проводим такую большую линейку для первокурсников всех вузов Приангарья. Я уверен, что праздник «Здравствуй, университет» станет хорошей, доброй традицией для новых поколений студентов. Иркутская область – уникальный образовательный и научный центр, признанный лидер в подготовке квалифицированных кадров для экономики Сибири и Дальнего Востока. Вузы региона славятся богатой историей и традициями, преданными делу педагогами и блестящей плеядой своих выпускников, - сказал Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в настоящее время на территории региона образовательную деятельность осуществляют 25 вузов. Из них 12 головных образовательных организаций высшего образования (9 государственных и три частных), а также 13 филиалов. Пять вузов региона имеют ведомственную принадлежность, один - статус национального исследовательского университета. На площадке одного вуза функционирует военная кафедра.

Подготовка ведется по 46 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Ежегодно для абитуриентов в регионе доступно свыше 8,5 тыс. бюджетных мест и более 8 тыс. мест с возмещением затрат на обучение. В общей численности в вузах Иркутской области обучается более 70 тыс. человек. Среди наиболее востребованных направлений подготовки уже несколько лет лидируют: «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки».

В этом году отмечается 100-летие системы высшего образования Восточной Сибири, а также вековой юбилей Иркутского государственного университета. В 2019 году 100-летие будет отмечать Иркутский государственный медицинский университет.

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