|Образование
|02.09.2018
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Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний
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Иркутск, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - 1 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний. Глава региона принял участие в торжественном мероприятии «Здравствуй, университет». Линейка прошла на площади возле памятника Александру Третьему в областном центре.
- В этом году мы впервые проводим такую большую линейку для первокурсников всех вузов Приангарья. Я уверен, что праздник «Здравствуй, университет» станет хорошей, доброй традицией для новых поколений студентов. Иркутская область – уникальный образовательный и научный центр, признанный лидер в подготовке квалифицированных кадров для экономики Сибири и Дальнего Востока. Вузы региона славятся богатой историей и традициями, преданными делу педагогами и блестящей плеядой своих выпускников, - сказал Сергей Левченко.
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