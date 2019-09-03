Сергей Сокол: депутаты будут добиваться строительства новой малокомплектной школы-детсада в деревне Куяда

Эхирит-Булагатский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области намерены добиваться выделения средств на строительство новой малокомплектной школы-детсада в деревне Куяда Эхирит-Булагатского района.

Как сообщает пресс-служба ЗС, об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол, который 2 сентября вместе с депутатами Заксобрания Николаем Труфановым и Геннадием Осодоевым побывал на торжественной линейке в деревенской школе-саде, где в первый класс приняли четырех учеников.

– Мы много бываем в разных населенных пунктах Иркутской области, и могу смело заявить, что в таких небольших деревнях работают замечательные, активные учителя, воспитатели, влюбленные в свое дело, дарящие тепло и доброту детям. Вы идете в ногу со временем, и стараетесь дать воспитанникам самые лучшие знания. Огромное вам спасибо за это, – подчеркнул Сергей Сокол.

В свою очередь директор учреждения Марина Королькова заметила, что требуется строительство новой школы, более современной. Сейчас здание, где расположена школа для учеников начальных классов, поддерживается в порядке только силами педагогов. А детский сад расположен в еще более ветхом здании, возраст которого превышает 100 лет. Педагоги школы-сада в Куяде попросили парламентариев оказать содействие в решении этого вопроса.

– Таким малокомплектным школам требуется особое внимание. Школа в деревне – это больше чем школа, это ее сердце, это центр притяжения всех жителей. Не будет школы – не будет и деревни, – сказал спикер, добавив, что депутаты возьмут эту тему на контроль.

Первоклассникам депутаты вручили книги, поздравив с Днем знаний и началом учебного года, а коллективу школы подарили принтер.

Также парламентарии приняли участие в торжественной линейке в школе №2 в поселке Усть-Ордынский. Сергей Сокол отметил, что сегодня Законодательное собрание Иркутской области прилагает много усилий для того, чтобы в деревнях и селах были современные образовательные учреждения со всем необходимым оборудованием, работает над модернизации материально-технической базы школ и улучшением труда педагогов.