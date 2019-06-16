Сергей Сокол: в Черемхово нужно построить новую школу

Черемхово, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новая современная школа должна появиться в центре Черемхово. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам рабочей поездки в территорию.

Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер и депутаты посетили школу №8 имени Пушкина, которая носит статус образцового учреждения образования Иркутской области и является неоднократным победителем различных конкурсов. При этом условия для организации учебного процесса далеки от идеальных – здание школы было построено в 1936 году и не отвечает современным требованиям к образовательным учреждениям: тесные кабинеты, отваливающаяся штукатурка, высокие теплопотери. Там учатся около 800 детей при проектной мощности в 640 человек. Капитальный ремонт здания за период эксплуатации не проводился.

– Такие объекты обязательно нужно капитально ремонтировать либо строить новые. Президент страны поставил задачу – перейти на односменный режим обучения, а в таком здании это сделать невозможно, и условия, в которых ребята учатся, несмотря на то, что это центральная школа Черемхово, не соответствуют сегодняшнему дню. И в этом вопросе городу нужно помогать, – сказал Сергей Сокол.

Как сообщил мэр города Вадим Семенов, в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания учреждения образования. Планируется, что проектные работы с получением положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта будут завершены до конца 2019 года.

– С решением вопроса по объектам образования, как и по объектам здравоохранения, затягивать нельзя. Тем более в городах и районах, которые прилагают все усилия для развития. Наличие современной социальной инфраструктуры – стимул для людей оставаться жить и работать в территориях региона, растить здесь своих детей. И мы будем настаивать на включении капитального ремонта школы в Черемхово в бюджет Иркутской области, – подчеркнул Сергей Сокол.