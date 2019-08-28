Сергей Сокол: во многих школах Иркутской области есть проблемы с пожарной безопасностью

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Во многих школах Иркутской области есть проблемы с пожарной безопасностью, а именно – с оборудованием пожарных сигнализаций. Об этом заявил спикер Законодательного собрания региона Сергей Сокол на селекторном совещании по подготовке учебных заведений к новому учебному году.

– Нам стоит посмотреть отдельную программу на уровне региона на тему пожарной безопасности в школах, поскольку речь идет о безопасности наших детей, – отметил Сергей Сокол.

Также председатель Заксобрания отметил, какие меры приняты областным парламентом в сфере образования. Так, с 1 сентября 2019 увеличены нормативы на учебные расходы на одного ребенка в учебных заведениях Иркутской области. Увеличены субвенции на образование, что позволит улучшить материально-техническую базу школ, особенно сельских, и оснастить их компьютерными классами и необходимым оборудованием.

– Дети с особенностями развития будут получать бесплатное питание в школах – это новая мера поддержки. Охватим около 7,5 тысяч школьников. Также в этом году приступили к реализации программы по капитальным ремонтам школ. После летнего перерыва на сессии ЗС рассмотрим вопрос о выделении средств на поддержку муниципалитетов, в том числе в сфере образования. Выйдем с новой инициативой о увеличении средств на учебные расходы для детей с ОВЗ, поскольку объективно им требуется больше методических пособий и оборудования для обучения, – отметил Сергей Сокол.

Также он добавил, что, например, в Усть-Илимском районе есть проблема со школьниками из малообеспеченных семей, достигших 18-летия. Они перестают получать льготы на питание в школах. Спикер пообещал, что эта недоработка будет исправлена.

В этом году по инициативе депутата ЗС Ирины Синцовой 1 сентября возобновится акция «Скажи спасибо своему учителю». Каждый житель Иркутской области сможет публично высказать благодарность любимым педагогам. Все обращения опубликуют на официальном сайте партии, а из них оргкомитет выберет 10 лучших. Подведение итогов акции запланировано на День учителя 5 октября.

Наталья Дикусарова обратилась к представителям муниципалитетов с требованием взять на контроль обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья.

– Прошу изучить механизмы предоставления этой бесплатной меры поддержки, определить, куда необходимо подавать документы и как это нужно сделать. До сих пор есть ряд территорий, которые не подали информацию о потребности в деньгах на эти цели. Нет документов от Саянска, Свирска, Балаганска, Баяндаевского, Иркутского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Осинского, Тулунского, Усольского, Усть-Удинского и Чунского районов. Это нужно взять на особый партийный контроль, – подчеркнула Наталья Дикусарова.

Затем депутаты заслушали доклады территорий. Ангарский городской округ, например, обозначил проблему с пожарными сигнализациями, которые смонтированы в школах 10 лет назад. Срок службы оборудования – 10-15 лет. Пока оно еще в исправном состоянии, но надзорные органы настаивают на том, что скоро их потребуется заменить. Бюджет округа с такой нагрузкой не справится, поэтому муниципалитет просит создать региональную программу, которая охватила бы все территории.

Также в школах Ангарска есть проблемы с аварийным освещением. Оно частично смонтировано в образовательных учреждениях, еще часть установят в следующем году. Однако этого все равно недостаточно.

Сергей Сокол пообещал решить вопросы, обозначенные представителями округа.

В Киренском районе из 15 образовательных учреждений приняты 14. Одна, в поселке Кривая Лука, должна пройти приемку 1 сентября, после чего в ней начнется учебный процесс. В Усть-Илимском районе все общеобразовательные учреждения готовы к новому году. А вот один детский сад в Седановском муниципальном образовании еще не готов принять воспитанников, поскольку там идет капитальный ремонт и завершается возведение пристроя. Все работы закончатся в октябре 2019 года.

Также представители Усть-Илимского района обозначили внушительный список проблем, с которыми сталкиваются работники сферы образования. Это и нехватка учителей-предметников, льготы для директоров и их заместителей, которые занимаются педагогической деятельностью, оснащение медицинских кабинетов и медицинское обслуживание малокомплектных школ, низкая скорость интернета в районе, летний отдых и оздоровление школьников, развитие агробизнесобразования и, конечно, капитальные ремонты почти всех школ района, которые вот-вот придут в негодность.

Слюдянский район пожаловался на отсутствие системы видеонаблюдения в трех общеобразовательных учреждениях, а также на нехватку специалистов для работы с детьми-инвалидами.

В Тулунском районе из 54 образовательных организаций приемку прошли 49. Садик и школа в селе Евдокимовка попали в зону затопления и восстановлению не подлежат, поэтому детей будут возить автобусами в соседнее поселение. Специальный транспорт отправлен в территорию с завода и должен поступить к концу недели. Еще в трех учреждениях – школах в селах Уйгат, Аршан и Икей – заканчивается ремонт. По плану в сентябре все объекты будут сданы.

Похожая ситуация в Чунском районе. Из 24 учреждений принято 22. В одной школе завершается капитальный ремонт, другая, попавшая в зону затопления, будет сдана 9 сентября. Представители района попросили парламентариев предусмотреть программу для оборудования школьных стадионов. Сергей Сокол ответил, что займется этим вопросом.