ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Образование
01.10.2018

Сергей Сокол вошел в состав Попечительского совета ИГУ

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в совместном расширенном заседании ученого совета и попечительского совета ИГУ.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, спикер отметил, что Законодательное собрание готово способствовать созданию в Иркутской области научно-образовательного центра нового поколения.

Этот вопрос обсуждался накануне на встрече Сергея Сокола с исполняющим обязанности ректора Иркутского госуниверситета, академиком РАН Игорем Бычковым.

– Вхождение Приангарья в перечень территорий, где будет создан научно-образовательный центр нового поколения, имеет большое значение для развития в регионе науки и наукоемкой экономики, будет способствовать увеличению валового регионального продукта за счет создания новых высокотехнологичных предприятий, – рассказал Игорь Бычков.

Напомним, согласно указу президента РФ, к сентябрю 2019 в России должно быть создано не менее пяти таких центров, а до 2024 года – не менее 15.

– Важно, чтобы Иркутская область попала в первую волну этого отбора, поэтому поддержка со стороны региональных властей необходима, – подчеркнул и.о. ректора.

Также в рамках расширенного заседания его участники единогласно проголосовали за включение Сергея Сокола в состав попечительского совета ИГУ.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске