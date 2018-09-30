Сергей Сокол вошел в состав Попечительского совета ИГУ

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в совместном расширенном заседании ученого совета и попечительского совета ИГУ.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, спикер отметил, что Законодательное собрание готово способствовать созданию в Иркутской области научно-образовательного центра нового поколения.

Этот вопрос обсуждался накануне на встрече Сергея Сокола с исполняющим обязанности ректора Иркутского госуниверситета, академиком РАН Игорем Бычковым.

– Вхождение Приангарья в перечень территорий, где будет создан научно-образовательный центр нового поколения, имеет большое значение для развития в регионе науки и наукоемкой экономики, будет способствовать увеличению валового регионального продукта за счет создания новых высокотехнологичных предприятий, – рассказал Игорь Бычков.

Напомним, согласно указу президента РФ, к сентябрю 2019 в России должно быть создано не менее пяти таких центров, а до 2024 года – не менее 15.

– Важно, чтобы Иркутская область попала в первую волну этого отбора, поэтому поддержка со стороны региональных властей необходима, – подчеркнул и.о. ректора.

Также в рамках расширенного заседания его участники единогласно проголосовали за включение Сергея Сокола в состав попечительского совета ИГУ.