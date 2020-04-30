Сергей Тен: необходимо закрепить единую пропорцию начисления зарплаты учителям

Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волнения в системе школьного образования, которые возникли в России в связи с распространением новой вирусной инфекции и переходом на дистанционный режим обучения, обнажили ряд сопутствующих проблем. В том числе, это касается последствий плановых «преобразований» образовательной системы в целом. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен. По его мнению, огромная проблема заключается в существенной разнице между базовыми ставками заработных плат учителей по регионам, сообщает пресс-служба парламентария. Так, в прошлом году средний размер зарплаты педагогов в школе достиг 40 тысяч рублей, но из-за отсутствия единой системы начислений на средний показатель влияют зарплаты в таких регионах как Ямал, Чукотка и Москва, где ее размер составляет 97-99 тысяч рублей в месяц. А в некоторых регионах, как республики северного Кавказа этот показатель едва достигает 22 тысяч рублей. Разница также складывается из компенсационных выплат, выплат за квалификацию и стаж, дополнительных нагрузок, факультативов и внеурочной деятельности. – Возникает вопрос, а что делать учителю в регионе, где его зарплата зависит в основном от объема взятой на себя дополнительной нагрузки и только небольшой фиксированной части, особенно сейчас в условиях применения дистанционной модели, когда далеко не вся эта дополнительная нагрузка реализуема в принципе? На мой взгляд, для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, именно сейчас нужно на федеральном уровне закрепить единую пропорцию в начислении зарплат всех учителей таким образом, чтобы, к примеру, 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% выделялись бы на иные доплаты. Нужно стремиться к максимально прозрачной и что важно, предсказуемой системе начислений оплаты труда учителей, – отметил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен. Парламентарий добавляет, что единообразие пропорций поможет не только обеспечить стабильность дохода учителей, но и повлияет на сокращение разрыва между максимальными и минимальными заработными платами педагогов по стране. Сергей Тен уже подготовил и отправил депутатский запрос с озвученным предложением на имя министра просвещения России Сергея Кравцова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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