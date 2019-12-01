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Образование
01.12.2019

Школьники и педагоги Иркутской области участвуют в проекте "Поезд безопасности"

Братск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Масштабный проект по развитию Всероссийского детско-юношеского движения "Школа безопасности" реализуется на территории Иркутской области.

В 2019 году министерством по молодежной политике региона при поддержке Главного управления МЧС были приняты дополнительные меры по оказанию методической помощи муниципальным образованиям, направленные на повышение уровня культуры безопасного поведения детей и подростков и привлечение их к здоровому образу жизни. Были определены опорные площадки в Братске, Тайшете, Черемхово, в Ангарском городском округе и запущен проект "Поезд безопасности", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Первая его остановка - город Братск, где с 29 ноября по 1 декабря прошли мероприятия, в которых были задействованы школьники 14-18 лет, воспитанники туристических и патриотических клубов, волонтеры в возрасте от 18 до 25 лет, учителя курса "Основы безопасности жизнедеятельности", тренеры и педагоги, работающие по направлению патриотического воспитания. В программе - методические семинары, практические занятия, а также соревнования по оказанию доврачебной и допсихологической помощи в смоделированных ситуациях чрезвычайного характера. Одной из важнейших составляющих проекта является проведение форума активистов движения "Безопасная среда", - рассказала Татьяна Болтова, начальник отдела подготовки управления гражданской обороны и защиты населения областного ГУ МЧС.

В эти дни в городе Братске для методистов и педагогов образовательных организаций была также проведена вторая региональная стажировочная сессия по развитию кадетского образования. В качестве примера – местные школы №24 и №16, на базе которых действуют кадетские классы МЧС России.

- Город Братск не случайно стал первой опорной площадкой для реализации проекта "Поезд безопасности". Здесь организация подготовки детей и молодежи по направлениям защиты и предупреждения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера находится на высоком уровне. Он служит ориентиром для лиц заинтересованных. Юные братчане, прошедшие обучение по пожарно-спасательной направленности, занимают призовые места на соревнованиях различных уровней и с удовольствием делятся полученными знаниями, - подчеркнула Татьяна Болтова.

Следующая остановка "Поезда безопасности" - город Тайшет. Мероприятия в рамках проекта здесь будут проходить с 7 по 8 декабря.

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