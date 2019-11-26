Школьники Иркутска учатся оказывать помощь людям, провалившимся под лед

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Практические занятия по оказанию помощи людям, провалившимся под лед, проводят специалисты МКУ Иркутска «Безопасный город» совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области, городской аварийно-спасательной службой и сотрудниками администрации Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках акции «Безопасный лед» на острове Юность состоялся урок безопасности для учащихся 3-7 классов иркутских школ №23 и 30. В мероприятии приняли участие более 80 ребят. Сотрудники спасательной службы продемонстрировали принципы оказания помощи человеку, который провалился под лед, как правильно извлекать пострадавшего из воды, познакомили школьников с аварийно-спасательной техникой и инструментами.

– В осенне-зимний период неокрепший лед на водоемах представляет серьезную опасность. Дети и подростки зачастую находятся в особой группе риска, поэтому ежегодно мы проводим для них подобные практические занятия. Здесь ребята наглядно могут увидеть, как нужно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на льду, – отметил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин.

По словам Александра Тройнина, с начала октября на территории Иркутска случаев провала под лед не зарегистрировано. По области таких происшествий уже пять, два из которых – с летальным исходом.

– Для обеспечения максимальной безопасности и предотвращения ЧС совместно центром ГИМС идет ежедневное патрулирование особо опасных территорий. Вблизи водоемов выстраиваем дополнительные посты, выставляем информационные стенды «Выход на лед опасен». Кроме этого, проводим оповещение населения в общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах. Во всех школах Иркутска для детей и родителей проведены тематические родительские собрания, классные часы, – рассказал Александр Тройнин.

В рамках обучающего семинара сотрудники МКУ «Безопасный город» провели для школьников лекцию по безопасности на льду, а также познакомили с работой Единой дежурной диспетчерской службы.