Сотрудники ИСЗФ СО РАН разработали задачи для финала первой студенческой олимпиады НТИ

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института солнечно-земной физики СО РАН Олег Бернгардт, Валентин Лебедев и Дмитрий Кушнарев совместно с группой разработчиков ООО «ИнситиЛаб» разработали задания для студенческого трека Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи». Олимпиада для студентов проводилась первый раз, финал прошел в Сколковском институте науки и технологий. За звание победителей боролись шесть команд из Иркутска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и международная сборная, состоящая из российских студентов, обучающихся в зарубежных вузах. Победу одержала команда alt_future из Иркутска, состоящая из студентов факультета сервиса и рекламы Иркутского государственного университета. Второе место заняла команда «Тигриные львы» из томского ТУСУРа. Третье место у команды Flugegehaimen_2 (факультет «Информационной безопасности» Государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург). Старший научный сотрудник лаборатории развития новых методов радиофизической диагностики атмосферы ИСЗФ СО РАН Валентин Лебедев рассказал, что команда разработчиков подготовила для студентов пять задач. Ученые не ставили перед собой цели создать «нечто нерешаемое» - они руководствовались теми же принципами, что и при разработке задач для финала Олимпиады НТИ для школьников. Сделав поправку на то, что среди студентов подобные состязания проходят впервые, ученые предложили задачи «ненамного сложнее». Например, легенда одной из них состояла в том, чтобы отследить появление новых кратеров на естественном спутнике некоторой удаленной планеты, разработать комплекс программ, позволяющий оперативно передавать данные об изменениях рельефа и в итоге найти наиболее безопасное место для постройки базы. Заведующий лабораторией исследования динамических процессов в ионосфере ИСЗФ СО РАН Олег Бернгардт отметил, что пятая задача, решить которую было можно, только справившись со всеми предыдущими заданиями финала, оказалась никому не по силам. - На школьном финале одна из команд с главным элементом этой задачи справилась хорошо, еще две показали вполне «зачетные» попытки. Студенты оказались слабее в командном взаимодействии и в творческом подходе к решению нестандартных задач. Мы подготовили для них задачи повышенной сложности на случай, если они быстро справятся с предложенными вариантами, но, к сожалению, они не понадобились. По мнению старшего научного сотрудника лаборатории развития новых методов радиофизической диагностики атмосферы ИСЗФ СО РАН Дмитрия Кушнарева, первые два дня студенческие команды просто потеряли: - По сравнению со школьниками они оказались менее собранными и менее внимательными к мелочам. У нас не было ни одной задачи, которая решалась бы стандартным способом. При решении таких творческих задач надо догадаться, какой из алгоритмов программирования надо применить и как его надо модернизировать. У школьников не хватало инструментария, технической подготовленности, но с творческим подходом и незашоренностью мышления у них все гораздо лучше, чем у студентов. Ученые ИСЗФ СО РАН считают, что в целом первый студенческий финал Олимпиады НТИ прошел вполне успешно, так как выявил сильные и слабые стороны подготовки команд. В следующем году, уверены иркутяне, студенты покажут, на что они действительно способны. Справка: Олимпиада НТИ – первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов. Она проводится при поддержке АО «РВК», Агентства стратегических инициатив, Кружкового движения НТИ, ПАО «Аэрофлот». Студенческий трек впервые открылся лишь в декабре 2018 года в ответ на запрос со стороны бывших участников Олимпиады НТИ, окончивших школу и поступивших в вузы. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: инц со ран

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