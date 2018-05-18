Средства «Народных инициатив» будут направлены на поддержку детских школ искусств в Приангарье

Иркутская область, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Средства в рамках «Народных инициатив» будут направлены, в том числе, на приобретение оборудования и мебели для детских художественных школ и школ искусств в разных территориях Приангарья.

По информации пресс-службы регионального парламента, об этом рассказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя распределение средств в 2018 году.

Так, в Тайшетском районе за счет «Народных инициатив» приобретут два гончарных круга и муфельные печи для МКУ ДО ДШИ Бирюсинска на сумму 259 тысяч рублей. В поселке Качуг для детской художественной школы намерены приобрести мебель и мольберты для детей. Юным воспитанникам в МКУ ДО КДХШ преподают такие дисциплины, как рисунок, живопись, станковая композиция, скульптура, история искусств, пленэрное занятие и другие. Для поселковой музыкальной школы в Качуге в рамках «Народных инициатив» запланировано приобретение аккордеона.

Музыкальные инструменты намерены приобрести за средства «Народных инициатив» для детских учреждений дополнительного образования и в других территориях. В частности, в Тайшетском районе в перечень инициатив на 2018 год включено приобретение аккордеонов, баянов и акустического пианино для МКОУ ДОД ДМШ №1 Тайшета. В Усольском районе решили купить пианино для «Детской школы искусств рабочего поселка Белореченский» и «Детской школы искусств рабочего поселка Тайтурка» на общую сумму около 700 тысяч рублей. В ряде территорий средства «Народных инициатив» пойдут также на ремонт помещений детских школ искусств и оснащение учреждений системами видеонаблюдения.

Как отметил Сергей Брилка, такое внимание к учреждениям дополнительного образования идет в русле политики, проводимой областным парламентом. Спикер напомнил, что в бюджете Иркутской области на 2018 год по настоянию депутатского корпуса предусмотрены 25 миллионов рублей на субсидии муниципальным образованиям на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств. «Творческое развитие имеет большое значение для подрастающего поколения. И очень важно, что «Народные инициативы» дают возможность обновления обучающего оборудования и проведения ремонтов как школам крупных городов, так и учреждениям дополнительного образования в небольших населенных пунктах», – подчеркнул Сергей Брилка.