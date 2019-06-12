Студентам ИГУ с 2019 года предлагают дополнительно к основной гражданской специальности освоить военную

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Военную профессию в дополнение к основной гражданской специальности будут получать студенты ИГУ. Поступив в этом году, уже в 2021 году курсанты смогут получить военные билеты, военно-учетную специальность и освобождение от прохождения обязательной воинской службы. Как сообщает пресс-служба вуза, подготовку в военном учебном центре при ИГУ проходят студенты со второго курса, так как отбор претендентов начинается заранее и набирать молодых людей, которые еще не имеют статус студента, университет не имеет права. Начать обучение можно и с третьего курса, но только тем, у кого обучение в вузе длится пять лет, а не четыре. Это сделано для того, чтобы итоговые военные сборы не совпали со временем подготовки к защите выпускных квалификационных работ. – Одним из критериев отбора служит сдача спортивных нормативов, оценки за которые выставляются по стобалльной системе. Чтобы набрать максимальное количество баллов, необходимо пробежать стометровку за 11,8 секунды, подтянуться 30 раз, пробежать 3 километра за 10 минут 30 секунд. В мае нормативы сдала большая часть претендентов на обучение в военном центре при ИГУ, – поясняют в вузе. – Резервный день – 28 июня. Обучение в военном учебном центре при ИГУ длится два года для сержантов и полтора года для рядовых. Занятия проходят раз в неделю, но с утра и до вечера. Все обучение пройдет в учебном корпусе №14. – В военном центре студенты будут работать со стрелковым оружием современной мотострелковой роты на БМП-2 (боевая машина пехоты). Оно настоящее, хоть и охолощенное, то есть предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами, – отмечают в ИГУ. Завершая обучение, курсанты пройдут последние военные сборы, примут присягу, получат военные билеты и статус военнослужащего запаса. На срочную военную службу их не будут призывать, но если потребуется, то выпускники военного центра должны выйти из запаса в первую очередь, поскольку имеют специальные военные навыки. Кстати, до 20 июня ИГУ проводит конкурс на создание лучшего эскиза шеврона, знамени и погон для военного учебного центра университета. К участию приглашаются все желающие. На эскизах должно быть предусмотрено размещение логотипа и символики ИГУ, принадлежности к Вооруженным силам РФ, сухопутным войскам и военному учебному центру. Эскизы должны быть выполнены в единой концепции и стилистике. КООРДИНАТЫ: Заявки принимаются на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой «Конкурс на лучший эскиз шеврона, знамени, погон», либо по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 1, кабинет 107 (управление социальной и внеучебной работы ИГУ). Победителей и призеров определят 25 июня. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: игу

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