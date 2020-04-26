Студентам ИрГУПСа на время пандемии скостили 50% платы за общежития

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ИрГУПС реализовал меры социальной поддержки студентов в период пандемии COVID-19. Так, в период с 1 по 30 апреля 2020 в общежитиях вуза отменили плату за допуслуги, а плата за найм и коммунальные услуги сокращена на 50%. Для студентов, которые выехали из общежития раньше 1 апреля, будет проведен перерасчет.

Как сообщает пресс-служба вуза, в состав студенческого городка ИрГУПС входит восемь студенческих общежитий. В сумме они рассчитаны на 2201 место. Стоимость проживания варьируется от 930 до 1030 рублей. В эту сумму входят платы за коммунальные услуги, найм жилого помещения, другие расходы (использование энергоемких электроприборов, стиральных машин и так далее).

На сегодняшний день в общежитиях вуза остаются менее 200 человек.

Также в целях поддержки студентов в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции социальная стипендия будет назначаться на основании электронных документов. Если обучающийся не сможет принести электронную справку в период с 15 марта по 15 мая, ему будет назначена ежемесячная материальная поддержка. Минимальный размер социальной стипендии в университетском комплексе ИрГУПС – 3564 рублей, максимальный составляет 13500 рублей ежемесячно.

Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте вуза.