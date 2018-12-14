Студенты ИГУ вошли в число лучших дебатеров России

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Команда ИГУ «Голос молодежи» вошла в число лучших дебатеров страны, заняв пятое место в гранд-финале Всероссийской лиги дебатов, который прошел 8-10 декабря в Москве. Как сообщает пресс-служба вуза, всего в гранд-финале участвовали 32 команды – победители отборочных этапов, которые прошли в ноябре этого года в студенческих столицах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ставрополе, Иркутске и Казани. Кстати, по итогам окружного этапа, который прошел на базе ИГУ, Сибирь и Дальний Восток в Москве представляли четыре команды, в том числе команда Иркутского госуниверситета (студенты Юридического института Роман Вертинский и Акиф Гадирли). В гранд-финале прения проходили в несколько этапов: групповой, четвертьфинал, полуфинал и финал. По словам студентов ИГУ, игры были чрезвычайно насыщенные. Причем на первой у них что-то не задалось, но ко второй они собрались, выложились на сто процентов и прошли в четвертьфинал. Здесь они выступили достаточно уверенно. Затем наступила очередь полуфинала, темой которого стало введение паспортной системы в социальных сетях. – Мы уступили в полуфинале ребятам из Ростова и Ульяновска. Считаю, что в этом моя личная ошибка – я использовал слишком много аргументов и говорил слишком быстро, поэтому у экспертов возникло ощущение, что я волнуюсь. Думаю, что мне стоило взять несколько самых сильных аргументов и говорить только по ним. Тем не менее, мы получили огромный опыт и, хотя официально и не победили, по личным ощущениям – это была победа. Будем прогрессировать дальше, – сказал Акиф Гадирли. В ИГУ подчеркивают, что «Голос молодежи» показал лучший результат среди команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. СПРАВКА: Всероссийская лига дебатов – конкурс по выявлению самых ярких, эрудированных и харизматичных лидеров среди молодежи. Это федеральное движение в стране, которое объединяет клубы дебатов со всей страны для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней повестки России. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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