Студенты ИГУ встретились с замруководителя Росмолодёжи

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев провел встречу со студентами Иркутского государственного университета в формате «Диалог на равных». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Роман Камаев рассказал о проектах агентства по делам молодежи, обратив особое внимание на возможности, которые дает активным молодым людям участие в грантовой работе, конкурсах, всероссийских и региональных молодежных форумах.

– Автоматизированная информационная система «Молодежь России», которая сейчас модернизируется и с марта 2019 года будет работать в новом формате, позволит не только зарегистрироваться для участия в форумах или рассказать о своих проектах, но и презентовать себя перед работодателями, которые ищут активных, профессиональных молодых людей, готовых предлагать проработанные свежие идеи, – отметил Роман Камаев.

Участниками дискуссионного клуба стали студенты исторического, социологического факультетов, Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, Института математики экономики и информатики ИГУ, Сибирско-американского факультета. Они интересовались вопросами грантовой работы, востребованностью выпускников экономических специальностей, государственным финансированием образования и культуры.

Кроме встречи со студентами, Роман Камаев также провел в Иркутске совещание, в котором приняли участие руководители комитетов по делам молодежи, проректоры высших учебных заведений региона и начальники управлений по воспитательной работе и молодежной политике.