Студенты ИрГУПС встретились с представителями «Алабуги»

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет путей сообщения стал первым вузом области, который посетили представители особой экономической зоны «Алабуга». Как сообщает пресс-служба ИрГУПС, 17 декабря для студентов провели интерактивную сессию. С помощью смартфонов слушателям нужно было пройти тест на определение лидерских качеств. После это спикеры приступили к обсуждению актуальных вопросов трудоустройства, например, какие компетенции необходимо для этого развивать. По словам директора по развитию персонала ОЭЗ «Алабуга» Дарьи Медяковой, сейчас в цене самообучаемость, способность к коммуникации, умение анализировать. Выявлять эти навыки будут во время уникальной бизнес-игры, которую проведут 18 декабря. По ее итогам будут отобраны студенты, которые смогут пройти бесплатную стажировку на предприятиях «Алабуги» в Татарстане, получить приглашение на работу. – Наша цель – подготовка квалифицированных кадров для работы в особых экономических зонах. Мы планируем в кратчайшие сроки вырастить топ-менеджеров международного уровня. До 2023 года в России должны быть созданы еще десять ОЭЗ. Сейчас идет анализ территорий. Студенты, получившие приглашению на практику, могут поучаствовать в этом, внести свои предложения, повысить свои навыки, получить новые компетенции,– рассказывает Дарья Медякова. Отмечается, что ИрГУПС стал 27-м техническим вузом в России, который посетили представители «Алабуги». В областном центре они пробудут несколько дней. В планах также посещение других вузов города. СПРАВКА: Особая экономическая зона «Алабуга» расположена в республике Татарстан. По данным за 2016-2017 годы, она является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В рамках деятельности «Алабуги» создан Корпоративный университет, где за два года обучение прошли более 100 молодых лидеров. В роли педагогов для стажеров выступают резиденты особой экономической зоны. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иргупс

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