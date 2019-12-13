Студенты из Приангарья, пострадавшие от наводнения, получат матподдержку в размере стоимости годового обучения

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Материальную поддержку в размере стоимости годового обучения получат студенты, пострадавшие от наводнения. Часть студентов уже получили скидку на оплату учебы или были переведены на бюджетные места. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Поддержка в размере стоимости обучения за один год будет оказана студентам по решению правительственной комиссии Российской Федерации по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области. Это касается студентов, обучающихся в вузах региона по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (бакалавриат и специалитет).

Министерством образования Иркутской области совместно с министерством науки и высшего образования Российской Федерации проработаны списки студентов, нуждающихся в помощи. Сергей Левченко в соответствии с законодательством РФ направил письмо в адрес министра науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта для Иркутской области в размере более 16 миллионов рублей. Деньги придут в ближайшее время.

– В настоящее время в адрес министерства продолжают поступать обращения от граждан на получение материальной поддержки в виде компенсации на оплату обучения в 2019/2020 учебном году. На текущий момент поступило 174 обращения. Мы также решаем вопросы в частном порядке, рассматриваем каждый случай, – отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.