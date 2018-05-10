Студентов Приангарья зовут поучаствовать в экоквесте «Вода России»

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ приглашает студентов Байкальского региона принять участие в экоквесте «Вода России». Регистрация открыта на онлайн-портале вода.вузэкоквест.рф. Мероприятие продлится до 25 мая. Как сообщают организаторы, студенческим командам предстоит выполнить 10 творческих заданий, среди которых – тест на знание проблем гидросферы, создание видеоклипа, выявление возможных протечек воды в вузе и другие. Победителей и призеров квеста ждут экопризы, гранты на реализацию собственных экопроектов, а также участие в международных экологических стажировках. Вузы, команды которых отлично справятся с выполнением заданий квеста, будут приглашены вступить в Ассоциацию «зеленых» вузов России – общероссийское молодежное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 42 российских вуза, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие. СПРАВКА: В 2017 году к квесту «Вода России» присоединились студенческие команды 69 российских университетов. Победителем стала команда Российского Государственного Гидрометеорологического Университета (Санкт-Петербург), Призерами – команды Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета и Российского Университета Дружбы Народов.

Награждение команд-победителей проводится в рамках Всероссийских слетов Ассоциации «зеленых» вузов в Москве.

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