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26.08.2018

Суд отказался отложить закрытие школы в Баяндае

Баяндаевский район, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд отказался отложить на полтора года закрытие МБОУ «Баяндаевская СОШ».

Как сообщает пресс-служба Баяндаевского районного суда, решением суда от 21 июня 2017 года запрещена эксплуатация зданий МБОУ «Баяндаевская СОШ».

13 августа 2018 года образовательное учреждение и администрация района обратились в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда на срок до 31 декабря 2019 года. При этом заявители сослались на то, что организовать учебный процесс в ином образовательном учреждении невозможно в связи с отсутствием как финансовой, так и фактической возможностью. Кроме того, сейчас установлено ограниченно-работоспособное техническое состояние здания четвертого корпуса школы.

Оценив представленные заявителями доказательства, суд не нашел оснований для отсрочки. По мнению суда, отсрочка исполнения решения в данном случае приведет к дальнейшим нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, поскольку эксплуатация зданий школы, в том числе корпуса №4, недопустима, представляет реальную угрозу безопасности находящихся в нем людей.

Отсутствие финансовой возможности и тот факт, что школая является единственным помещением, где возможно обучение, и ее закрытие нарушает право детей на получение образования, также не является основанием для отсрочки исполнения решения суда, поскольку высшим приоритетом является охрана жизни и здоровья.

Определением суда от 22 августа 2018 года в удовлетворении заявленного требования отказано.

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