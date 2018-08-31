Свыше 77 тысяч учеников 1 сентября пришли на линейки в 71 школу Иркутска

Иркутск, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 сентября более 77 тысяч учеников сели за школьные парты, из них 9037 – первоклассники. Торжественные линейки прошли в 71 школе областного центра.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мэр города Дмитрий Бердников принял участие в праздничном мероприятии в школе №19.

– Сегодня у вас двойной праздник – 1 сентября вы встречаете в новой школе. И для меня, как и для всех вас, это по-настоящему волнительный момент! – отметил в приветственном обращении глава города. – Мы проделали огромную работу. Большая благодарность строителям, всем, кто трудился на этом объекте.

Напомним, новое здание школы №19 построено по современному проекту с учетом всех требований комфорта и безопасности. Здесь размещен крупнейший в России школьный планетарий, два бассейна, конференц-зал, специально оборудованные классы. Инновационным будет и процесс обучения в школе. На ее базе будут реализовываться сразу несколько крупных проектов: углубленное изучение астрономии, развитие Байкальской школьной лиги КВН и первый конвергентный класс.

Мэр также подчеркнул, что сегодня ведется масштабная работа по развитию системы образования в Иркутске. В 2018 году в областном центре более 800 млн рублей направлено на ремонт объектов бюджетной сферы и 2 млрд 60 млн рублей – на строительство образовательных учреждений.

Кроме того, 1 сентября Дмитрий Бердников на торжественных линейках поздравил учеников гимназий №№25 и 44, школы №36, а также с днем первокурсника – студентов ИРНИТУ и ИГУ.