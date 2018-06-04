|Образование
|04.06.2018
|
|
Tele2 заряжает смартфоны иркутских студентов
|
Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, установил для студентов Иркутского государственного университета станции подзарядки гаджетов. Зарядить бесплатно смартфоны и планшеты студенты смогут в учебных корпусах ведущего вуза Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Зарядные станции – это современные мультизарядные устройства, в которых предусмотрены кабели для зарядки смартфонов или планшетов на базе операционных систем iOS и Android.
Tele2 организовала зоны подзарядки в трех корпусах Иркутского государственного университета. Воспользоваться зарядной станцией может любой студент, бесплатно и в любое время.
В компании уверены, что полезный сервис поможет студентам во время подготовки к зачетам и экзаменам. Они смогут активно пользоваться мобильным интернетом и не думать об уровне заряда батареи в своих гаджетах.
Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:
«Интернет-технологии давно стали частью успешного учебного процесса. Они помогают оперативно найти нужную информацию или организовать онлайн-консультацию. Студенты – признанные интернет-серферы. Для учебы и общения им нужны современные услуги, и, прежде всего, качественный мобильный интернет. За последний год Tele2 совершила колоссальный рывок в этом направлении. Компания активно строила в Иркутской области сети 4G-интернета, увеличив количество базовых станций в стандарте четвертого поколения в 6 раз».
Маргарита Цыганова, председатель Первичной Профсоюзной организации студентов Иркутского государственного университета:
«Мы работаем над повышением уровня комфорта наших студентов. Зарядные станции для смартфонов стали уже обязательным атрибутом каждого современного вуза. Мы рады, что благодаря нашему партнеру Tele2 нам удалось предоставить студентам полезный и востребованный сервис, который поможет им в учебе».
Зоны зарядки смартфонов расположены по следующим адресам:
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram