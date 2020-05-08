«Точка будущего» в Иркутске с 12 мая начнёт принимать заявления на зачисление детей в детсад

Иркутск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске с 12 мая начнёт принимать заявления от родителей на зачисление в детский сад. Уточнить даты приема по группам и подать заявление можно на сайте точкабудущего.рф, сообщает пресс-служба учреждения. – В рамках первой приёмной кампании в ноябре 2019 года мы уже приняли более 100 заявлений от родителей дошкольников. После завершения строительства комплекса у нас есть возможность провести дополнительный набор. Из заявлений, которые не попадут на свободные места, сформируем резерв и при появлении свободных мест будем предлагать родителям перевести ребёнка в наш детский сад, – рассказала директор образовательного комплекса Наталья Воробьева. Минимальный возраст для зачисления в детский сад – три года. Для подачи заявления о поступлении в «Точку будущего» родителям или законным представителям ребенка необходимо сначала заполнить анкету о заинтересованности на сайте комплекса, ввести информацию о детях. В дни приема заявлений система зафиксирует дату и время отправки заявления. На электронную почту будет направлено уведомление с номером очереди. Даты дополнительного набора в начальную, основную и старшую школы будут объявлены позже. Информация о поступлении в образовательный комплекс появится на сайте в разделе «Приём». Официальное открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года. К 2023 году численность обучающихся в «Точке будущего» будет доведена до проектной мощности в 1022 ученика, среди них около 150 детей из приемных семей. КООРДИНАТЫ: Свои вопросы по прёему родители могут направлять на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , по вопросам работы сайта обращаться в службу техподдержки Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

С 12 мая образовательный комплекс также начнёт приём анкет от кандидатов на вакансии в педагогическом коллективе и административно-хозяйственного персонала. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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