Торжественное открытие «ИНК-Класса» состоялось в Усть-Куте

Усть-Кут, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В усть-кутской общеобразовательной школе №9 1 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие «ИНК-Класса». 25 учеников, отобранных из числа сильнейших выпускников девятых классов, впервые переступили порог кабинета, оснащенного современным оборудованием за счёт средств Иркутской нефтяной компании. Как сообщает пресс-служба ИНК, с приветственным словом от имени генерального директора компании Марины Седых выступил заместитель начальника по поддержке производства нефтегазодобывающего управления Сергей Анисимов. Он поздравил с Днём знаний педагогов, ребят и родителей и пожелал успехов в новом учебном году. Сергей Анисимов обратился к ученикам «ИНК-Класса» и выразил надежду, что после окончания школы выпускники выберут специальности нефтегазового профиля и пополнят ряды сотрудников компании. В День знаний ученикам «ИНК-Класса» был презентован обновленный кабинет. Помещение оборудовано интерактивной доской и современным видеопроектором, рабочие места педагога и всех учеников – ноутбуками. Дизайн класса выполнен в корпоративном стиле ИНК. Кроме этого, в кабинетах химии и физики созданы новые лаборатории, а в кабинете информатики скоро будет установлен 3D-принтер. Пользоваться этим оборудованием сможет не только профильный класс, но и другие ученики школы. Всего на реализацию проекта в наступившем учебном году ИНК планирует направить более 3 млн рублей. – Мы очень рады, что в качестве площадки для «ИНК-Класса» была выбрана именно наша школа, – отметила директор учебного учреждения Дина Скажутина. – Это большая честь и серьёзный стимул для нас не только держать планку, но и повышать свой уровень. Высокую оценку проекту дали руководители города и района. Глава Усть-Кута Александр Душин отметил, что гордится тем, первый профильный класс компании открыт в его родной школе. Елена Кузнецова, заместитель мэра Усть-Кутского района по социальным вопросам, выразила надежду, что эта практика станет успешной и будет тиражироваться на другие учебные заведения района и области. Также она отметила, что развитие нефтегазохимической отрасли способно привлечь специалистов в Усть-Кут: в городе будут оставаться не только выпускники местных школ, но и приезжать молодые специалисты из других территорий. В церемонии открытия участвовали также директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Ольга Харина и авторы идеи создания «ИНК-Класса», руководители Молодёжного совета ИНК Руслан Кутко и Александра Мельникова. Они рассказали, как родилась идея создания профильного класса, и познакомили ребят с планом корпоративных и выездных образовательных мероприятий, которые ждут их в наступающем учебном году. – Быстрые темпы развития компании требуют увеличения штата, с каждым годом становится все сложнее искать новых квалифицированных специалистов, – отметила Александра Мельникова. – Поэтому было принято решение о реализации масштабного образовательного проекта по подготовке специалистов по системе «школа-вуз-компания». – Вы – настоящие счастливчики, – продолжил Руслан Кутко, – вас ждёт столько всего интересного в следующие два года. Я учился в подобном классе другой нефтяной компании, и это сыграло огромную роль в моём профессиональном самоопределении и дальнейшем карьерном росте. Несмотря на юный возраст, вы уже можете считать себя частью большой семьи ИНК – одной из самых динамично развивающихся компаний страны. Ученики «ИНК-Класса» произнесли торжественную клятву, пообещав учиться на «хорошо» и «отлично». Клятву они символически закрепили своими подписями и передали руководству компании. Первое корпоративное мероприятие для будущих специалистов нефтегазовой отрасли – посвящение в нефтяники – состоится 21 сентября. СПРАВКА: Иркутская нефтяная компания в 2018 году приступила к масштабной работе по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли по системе «школа-вуз-компания». Этот подход был выбран как один из лучших в мировой практике, а его первым этапом стало создание «ИНК-Класса».

Прошедшие отбор в «ИНК-Класс» на протяжении двух лет смогут углубленно изучать физику, химию, математику и информатику, посещать дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ. Лекции для них наряду со школьными учителями будут читать преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), ребята получат возможность участвовать в специальных профориентационных конкурсах, олимпиадах и тренингах, корпоративных мероприятиях компании, ездить с экскурсиями на производственные объекты. В выпускном классе планируется ввести зачетно-рейтинговую систему: школьники будут зарабатывать «баррели», а лучшие по итогам внутреннего соревнования получат грант.

Обучение в профильном классе для учеников будет абсолютно бесплатным – все расходы берет на себя ИНК, в том числе по оборудованию помещения, где будут проходить занятия. Те из выпускников, кто после окончания школы решат связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, будут иметь преимущества перед другими претендентами при заключении с компанией договоров на целевое обучение. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр душин

инк

марина седых

усть кут Тэги: View the discussion thread.