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Образование
12.03.2019

Тотальный диктант отправился в автопробег от Владивостока до Таллина – в Иркутск он заедет 17 марта

Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - Новый автопробег Тотального диктанта стартовал 11 марта – чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину, за 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант, в том числе и Иркутск, сообщают организаторы.

Также организаторы проедут через Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск, Курган, Челябинск, Уфу, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Санкт-Петербург, Нарву. В городах по пути следования будут организованы стоянки, где все желающие смогут познакомиться с командой, сфотографироваться на фоне «каравана» автопробега, поучаствовать в конкурсах от организаторов и партнеров.

К автопробегу в этом году присоединились писатели, которые по ходу маршрута будут создавать книгу о России и Тотальном путешествии. Отрезок от Владивостока до Новосибирска закреплен за новосибирским писателем, краеведом и историком Игорем Мараниным. Писатель Михаил Визель сменит его в Новосибирске и доедет до Челябинска. Москвич Ильдар Абузяров поедет из Челябинска в Нижний Новгород. А оттуда до Таллина проедет российский писатель, колумнист, блогер и редактор из Новосибирска Виталий Сероклинов.

План мероприятий в Иркутске и Иркутском районе:

  • 11.30-13.00 – стоянка автопробега в поселке Листвянка Иркутского района на берегу Байкала. В рамках мероприятия предполагается раздача сувенирной продукции рядом с припаркованными брендированными машинами; тканевых флагов Тотального диктанта; беседы с горожанами, приглашение к участию в акции «Тотальный диктант» 13 апреля 2019 года.
  • 18.00 – открытая научно-популярная лекция «Пора пересмотреть все наши словари». Лекция об орфографической лексикографии предназначена для широкой публики и для филологов. Лектор – кандидат филологических наук, заместитель главного редактора портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, соведущая радиопередачи «Игра слов» («Радио России – Культура»), член Орфографической комиссии РАН Елена Арутюнова (Москва). Место проведения – библиотека имени Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253).

СПРАВКА:

  • Тотальный диктант в этом году состоится 13 апреля в 13.00 по иркутскому времени. Иркутяне смогут стать участниками всемирной акции уже в девятый раз. Планируется, что в столице Приангарья будет организовано 30 площадок, участниками проекта по прогнозу станут более 2000 иркутян.

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