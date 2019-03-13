|Образование
|12.03.2019
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Тотальный диктант отправился в автопробег от Владивостока до Таллина – в Иркутск он заедет 17 марта
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Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - Новый автопробег Тотального диктанта стартовал 11 марта – чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину, за 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант, в том числе и Иркутск, сообщают организаторы.
Также организаторы проедут через Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск, Курган, Челябинск, Уфу, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Санкт-Петербург, Нарву. В городах по пути следования будут организованы стоянки, где все желающие смогут познакомиться с командой, сфотографироваться на фоне «каравана» автопробега, поучаствовать в конкурсах от организаторов и партнеров.
К автопробегу в этом году присоединились писатели, которые по ходу маршрута будут создавать книгу о России и Тотальном путешествии. Отрезок от Владивостока до Новосибирска закреплен за новосибирским писателем, краеведом и историком Игорем Мараниным. Писатель Михаил Визель сменит его в Новосибирске и доедет до Челябинска. Москвич Ильдар Абузяров поедет из Челябинска в Нижний Новгород. А оттуда до Таллина проедет российский писатель, колумнист, блогер и редактор из Новосибирска Виталий Сероклинов.
План мероприятий в Иркутске и Иркутском районе:
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