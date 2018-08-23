Традиционная конференция педработников стартует в Иркутске 24 августа

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа состоится конференция работников образования Приангарья «Новые вызовы – новые решения».

Как сообщает пресс-служба регправительства, посредством видеосвязи в ней примут участие педагогические работники, руководители образовательных организаций из всех 42 муниципалитетов Иркутской области, а также представители органов исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления, родительской общественности, работники сферы науки и высшей школы.

По словам организаторов, основной целью конференции является определение стратегических ориентиров развития системы образования Иркутской области до 2024 года в свете реализации задач майского указа президента РФ: внедрение информационных технологий, модернизация общего образования, повышение качества образования.

Также участники обсудят вопросы повышения социальной активности молодежи: развитие наставничества, волонтерства, в том числе по формированию здорового образа жизни. Кроме того, будут рассмотрены мероприятия по развитию дополнительного образования, направленные на достижение успеха каждого ребенка: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, профориентация.