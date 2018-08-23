ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Образование
24.08.2018

Традиционная конференция педработников стартует в Иркутске 24 августа

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа состоится конференция работников образования Приангарья «Новые вызовы – новые решения».

Как сообщает пресс-служба регправительства, посредством видеосвязи в ней примут участие педагогические работники, руководители образовательных организаций из всех 42 муниципалитетов Иркутской области, а также представители органов исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления, родительской общественности, работники сферы науки и высшей школы.

По словам организаторов, основной целью конференции является определение стратегических ориентиров развития системы образования Иркутской области до 2024 года в свете реализации задач майского указа президента РФ: внедрение информационных технологий, модернизация общего образования, повышение качества образования.

Также участники обсудят вопросы повышения социальной активности молодежи: развитие наставничества, волонтерства, в том числе по формированию здорового образа жизни. Кроме того, будут рассмотрены мероприятия по развитию дополнительного образования, направленные на достижение успеха каждого ребенка: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, профориентация.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске