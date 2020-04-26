Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Трансляции видеоуроков для школьников начнутся по ОТР 27 апреля. Об этом заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил во время пресс-конференции, посвященной проекту «Моя школа online», сообщает пресс-служба партии.

– Уроки будут идти с 9 до 12 часов. Это шесть уроков по полчаса. Это полностью закрывает потребности учеников 9-х и 11-х классов для подготовки к экзаменам. Но дополнительно в регионах начинаются трансляции уроков, выходящих за рамки подготовки к экзаменам. Очень серьезно увеличивается образовательный и просветительский контент. Мы благодарны местным телеканалам и властям за эту работу. Мы будем и дальше вести переговоры с кабельными вещательными структурами, чтобы расширить охват. Задача минимальная – мы должны обеспечить детей, сдающих ЕГЭ и ОГЭ доступными и качественными образовательными материалами. Я думаю, что с этой задачей мы справимся, – сказал Александр Хинштейн.

Комментируя особенности проекта телеобразования Александр Хинштейн рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией – тяжелая и внештатная.

– Но это и тот холодный душ, который расставит все по своим местам. Помимо несомненных минусов, она имеет и существенный плюс. Благодаря этому мы в кратчайшие сроки смогли наладить те процессы, подготовка которых ранее заняла бы у нас длительное время, – подчеркнул он.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» подчеркнул, что проект носит в том числе и ценностный характер – Россия, по словам Александра Хинштейна, стала единственной страной, которая не отпустила детей «в свободное плавание» на фоне пандемии, а делает все для того, чтобы они продолжали учиться. Партия продолжит сотрудничать с Минпросвещения и Минсвязи по всем направлениям, связанным в том числе с дистанционным обучением.