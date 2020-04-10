Ученики не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году. Об этом стало известно 9 апреля, передают argumenti.ru .

– Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет, – отметил он.

Анзор Музаев добавил, что вводить изменения в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно. По его словам, ученики 9-х и 11-х классов еще в сентябре выбрали предметы, которые они хотели бы сдавать, а на четвертой четверти проходит закрепление материала.

– … подошли к финишной прямой… сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена – это не помочь, а навредить, – пояснил он.

Ранее сообщалось, что выпускники школ, подлежащие призыву, не будут уходить в армию этой весной и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.