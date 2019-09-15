Балаганский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Учителя начальных классов восстановили в должности через суд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Женщина обратилась в Балаганский районный суд с иском о восстановлении ее на прежнем рабочем месте. Суд обязал директора школы восстановить сотрудницу в должности учителя начальных классов.

– Судебные приставы отдела по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам УФССП России по Иркутской области возбудили исполнительное производство, уведомили об этом администрацию образовательного учреждения, разъяснив меры принудительного характера, которые могут быть применены к директору «Шарагайской средней общеобразовательной школы» в случае неисполнения судебного решения, – сообщили в ведомстве.

В кратчайшие сроки судебным приставам в подтверждение исполнения решения суда была предоставлена копия приказа о восстановлении учителя в должности, с которой она была уволена.