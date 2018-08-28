|Образование
|29.08.2018
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В 21 муниципальную музшколу Приангарья закупят рояли и пианино
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Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Рояли и пианино приобретут для муниципальных детских музыкальных школ Иркутской области. Такое поощрение получит 21 учреждение из 19 МО за достижение наилучших показателей по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства.
Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, на эти цели из областного бюджета выделены средства в размере 21 млн рублей.
Участие в конкурсе приняли более 40 образовательных учреждений в сфере культуры из 32 территорий Приангарья. В ходе отбора учитывался охват детского населения услугами школы, показатели стабильности контингента, участие и достижения в конкурсных мероприятиях различного уровня.
Согласно балльному рейтингу 17 лучших учреждений станут обладателями кабинетного рояля, особенностью которого является сравнительно небольшой размер. Для остальных школ приобретут пианино. В настоящее время объявлен тендер на поставку инструментов.
– В 2018 году впервые приобретение музыкальных инструментов финансируется за счет областного бюджета. Это было личным поручением губернатора Иркутской области Сергея Левченко, – отметила министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.
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