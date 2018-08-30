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Образование
31.08.2018

В ближайшие годы в Братске построят две школы и детский сад

Братск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшие годы в Братске планируют построить две новые школы и детский сад, а также выполнить капитальный ремонт трех крупных учреждений образования, технически переоснастить учебные заведения.

По информации пресс-службы администрации Братска, об этом шла речь на общегородском интернет-педсовете, который прошел в Центре развития образования города в рамках ежегодных Августовских встреч педагогических работников.

Интернет-педсовет состоялся в формате вебинара с участием представителей всех школ, детсадов и учреждений дополнительного образования города. Педагоги рассмотрели текущее положение дел в системе образования Братска, обсудили назревшие проблемы и пути их решения, перспективы, обменялись опытом, задали актуальные вопросы представителям администрации Братска.

Начальник департамента образования Константин Кулинич, выступая перед коллегами, сообщил, что в 2018 году на подготовку города к новому учебному году департаментом была выделена рекордная сумма – 107 млн рублей. Ее львиная доля приходится на бюджет Братска; более 11 млн – на градообразующие предприятия ПАО «РУСАЛ Братск», филиал «Группы Илим» в Братске и ООО «Транснефть-Восток»; около 4 млн – на бюджет Иркутской области.

Говоря о перспективах развития городской системы образования, Константин Кулинич обозначил проекты, запланированные на период до 2025 года. Это строительство современных школ в 26-м микрорайоне и жилом районе Порожский Центрального района Братска, строительство детского сада в жилом районе Сухой Правобережного района, капитальный ремонт зданий школ №8 и №15, а также Дворца детского и юношеского творчества имени Евгения Евтушенко.

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