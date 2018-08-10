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11.08.2018

В Братске к учебному году подготовили 61 детский сад

Братск, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 10 августа завершилась приемка дошкольных образовательных учреждений. В течение недели специальная комиссия проверила 61 детский сад на соблюдение всех установленных норм и готовность к новому учебному году.

– Учреждения очень хорошо подготовлены. На сегодня все детские сады приняты без замечаний. С 1 сентября мы начинаем работать в штатном режиме. Как правило, требования и положения при приемке образовательных учреждений не меняются. В ходе приемки были выявлены несущественные замечания, в основном, связанные с документацией, которые устранялись в течение работы комиссии, – прокомментировал начальник департамента образования Константин Кулинич.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на сегодняшний день в Братске создана система охраны учреждений: это и сигнализация, и контрольно-пропускные режимы, и видеонаблюдение, ограждения. За этим направлением обязательно закреплено должностное лицо. Его деятельность направлена на обучение технического и педагогического персонала, работу с детьми и родителями. Речь идет о навыках при эвакуации, учебных тренировках и так далее.

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