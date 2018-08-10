В братском поселке Наратай 15 дошколят будут учить приходящие специалисты

Братский район, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Наратай Братского района нет детского сада – 15 детей дошкольного возраста поставлены на учет в учреждения других поселков, ближайший из которых находится в 34 километрах. Это выяснилось после проверки прокуратуры.

– Непринятие мер к обеспечению детей дошкольным образованием администрациями района и поселения повлекло нарушение конституционных прав несовершеннолетних и их родителей, не имеющих возможности полноценно трудиться или вынужденных нести дополнительные финансовые расходы на оплату услуг за присмотр и уход за детьми, – поясняют в прокуратуре Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Братский районный суд понудил администрацию района предоставить проживающим в поселке Наратай детям дошкольное образование. В настоящее время принято первоначальное решение о создании в населенном пункте учебно-консультационного пункта, в котором малышей будут обучать специалисты из ближайших дошкольных образовательных организаций.