В Черемхово открыли детсад «Навигатор»

Черемхово, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), – В Черемхово построили новый детский сад «Навигатор». Учреждение на 190 мест открылы в посёлке Храмцовка, где построили новое жильё по программе переселения из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В новом детском саду, площадь которого составляет 4,2 тысяч кв. м., разместятся десять групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. При строительстве учтены все требования санитарного законодательства, в частности групповые помещения имеют раздельные игровые и спальные комнаты, также в здании имеется грузопассажирский лифт. Стоимость строительства составила 147 млн рублей.

В церемонии открытия детсада 1 июня принял участие заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Заксобрания Иркутской области Алексей Козюра.

Он также передал мэру города Вадиму Семенову приветственный адрес председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки, в котором спикер выражает уверенность в том, что детский сад № 5 с громким названием «Навигатор» выберет верный курс и займет достойное место в образовательной системе города Черемхово и всего Приангарья.