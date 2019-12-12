В детдомах Приангарья хотят открыть классы робототехники

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект сотрудников ИРНИТУ, направленный на организацию классов современных технологий в детских домах, победил в конкурсе Росмолодежи в номинации «Развитие социальных лифтов». Цель проекта – обучить педагогов детских домов и дополнительного образования, открыть классы робототехники в детских домах. На реализацию идеи политеховцы получат 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект предусматривает приобретение и передачу шести расширенных наборов LEGO EV3 и шести ноутбуков Lenovo детским домам для открытия трех классов робототехники. Планируется заинтересовать робототехникой 300 детей. Участниками проекта в качестве слушателей станут педагоги детских домов из Иркутска и Шелехова, а также педагоги дополнительного образования.

По словам авторов проекта, воспитанники детских домов лишены возможности изучать современные цифровые технологии, в том числе и робототехнику. Техническая база в детдомах морально устарела или вообще отсутствует, у педагогов нет компетенций в области детской робототехники. Между тем, необходимым условием для формирования инновационной экономики является базовый уровень школьной подготовки в области естественных наук и предметов, связанных с техникой. Острый дефицит кадров с техническим образованием и дефицит современного технического оборудования не позволяет повысить уровень подготовки школьников.

В ходе реализации проекта детдома получат укомплектованные классы для проведения занятий, а педагоги пройдут профессиональную переподготовку, освоят современные знания в области робототехники.

В дальнейшем свой опыт политеховцы намерены представить крупным коммерческим компаниям, чтобы привлечь спонсорскую помощь для реализации этой программы в других детских домах.