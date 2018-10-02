В ДОСААФ Иркутской области начали готовить стрелков-парашютистов

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В образовательных организациях ДОСААФ России в Иркутской области к осеннему призыву 2018 года начали подготовку по новой военно-учетной специальности – стрелок-парашютист. Об этом на пресс-конференции 3 октября сообщил военный комиссар Приангарья Сергей Карамышев.

Он пояснил, что всего сформировано задание на подготовку граждан по девяти военно-учетным специальностям. Помимо стрелков-парашютистов, предполагается обучать водителей автомобилей категории С, D, Е, автокранов, БТР, топливомаслозаправщиков, механиков-водителей МТ-ЛБ и специалистов коротковолновых радиостанций.

– Решили посмотреть, как что получится. Уже прошли подготовку и отправлены в воздушно-десантные войска 10 человек, сейчас готовят еще столько же. Если наборы покажут себя успешными, будем увеличивать число обучающихся, потому что многие ребята у нас хотят служить в ВДВ, в спецназе, – пояснил Сергей Карамышев.

Всего в рамках осеннего призыва-2018 направлены на обучение в ДОСААФ 475 человек, из них уже подготовлены 111. Как ожидается, остальные будут обучены вовремя и отправлены в войска этой осенью.

На 2019 год набор в ДОСААФ по плану составит около тысячи человек.